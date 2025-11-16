Шеф Манчев купува дрехи втора употреба

Популярният готвач и водещ на „Кошмари в кухнята” шеф Иван Манчев се оказа почитател на дрехите втора употреба.

Гологлавият чешит се появи миналия уикенда на разпродажба на скъпи маркови дрехи, които обаче са втора ръка. Събитието, което се проведе в близост до столичната зала „Фестивална” беше с благотворителна цел и Манчев развърза кесията за маркови находки на изгодни цени.

Телевизионерът се появи с шапка на „Гучи” за 600 евро, с която още повече нямаше как да не бъде забелязан. Логотата по главата му го центрираха още повече, а това със сигурност е любимият му аксесоар, защото често се появява с него. Кулинарният критик беше сам на шопинга си, което беше учудващо, защото на разпродажбата преобладаваха дамски дрехи и със сигурност половинката му Ива Бека имаше какво да си избере. В крайна сметка Манчев напусна локацията с няколко книжни пликове със скромен обем. Сред присъстващите на разпродажбата беше и Кристина Патрашкова, която се обзаведе с обувки на Шанел”.