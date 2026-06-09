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Щерката на Наталия Гуркова по-хубава от нея

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HotArena.net
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Щерката на Наталия Гуркова по-хубава от нея

HotArena.net
196

Наталия Гуркова помести снимка в чест на ЧРД-то на единствената си щерка, която се оказа ослепителна хубавица с безкрайни крака, видя „България Днес“. Джорджия е наследила красотата на майка си и дори я е надградила, въпреки че повече няма накъде.

„Честит рожден ден, мила Джорджия! Бъди смела, обичай живота, следвай мечтите си и никога не се съмнявай в себе си. Гордея се с човека, в който се превръщаш - умна, красива, добросърдечна и истинска! Пожелавам ти здраве, щастие, истински приятели и любов, която да те води. Нека всяка твоя стъпка бъде озарена от светлина и вдъхновение! Обичам те безкрайно!“, написа в честитката си към рожденичката щастливата ексмиска.

 

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