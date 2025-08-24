Последни
Симона Загорова катери връх Ботев с къса пола (СНИМКИ)

Симона Загорова покори връх Ботев, облечена с къса пола.

Дъщерята на Глория вероятно е изненадала мнозина с избора си на тоалет за приключението, на което се отправи преди дни. На нея обаче явно й е било комфортно или поне така изглежда от снимките, които Симона сподели в инстаграм.

Младата певица използва случая да изтъкне, че с труд и постоянство може да се постигне всичко. „За жалост лесен път към успеха няма, но пък после е по-сладко!“, сподели Симона. Тя подчерта, че с компанията й изкачили връх Ботев  след 12 часа преход. „Започнахме от Калофер, хижа Рай, връх Ботев и обратно. Километрите бяха общо 33, краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни“, сподели Симона.

 

