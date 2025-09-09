Последни
Симона Загорова надмина Софи Маринова по микрофон

Симона Загорова надмина Софи Маринова по микрофон

Симона Загорова удари в земята Софи Маринова... поне що се отнася до микрофона, пише България Днес.

Щерката на кралицата на попфолка Глория се появи тези дни на участие, долепила до устата си огромен микрофон от чисто злато! „Брей, хем е по-голям, хем е и по-златен от на Софка!“, цъкат с език коментатори в нета.

Младата попфолк изпълнителка е на път да счупи рекорда и на друг попфолк идол - Азис. Наследницата на Гло гордо обяви, че римейкът й на „Командира на вагона“, една от емблемите на попфолк ветеранката Петра, е надминал 1 млн. гледания в ютуб.

