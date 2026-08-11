Светлана Василева стана синоптичка

С прогнозата за времето се захвана Светлана Василева! Сексапилното блонди изненада последователите си, като започна да съобщава температурите в различни точки, на света, а до всеки град поставя собственото си изображение в подходящ за мястото тоалет.

Така само за секунди Светлето се „пренася“ от Рим и Барселона до Сен Тропе и Монако, като за всяка дестинация сменя визията според градусите и атмосферата, пише България Днес.

Най-горещо се оказва в Сен Тропе, където термометрите показват цели 33 градуса. Макар че, ако питате нас, където се появи Светлана, температурите със сигурност скачат с още няколко градуса.