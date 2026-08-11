Последни
Популярни
Горещи

Светлана Василева стана синоптичка

https://hotarena.net/az-jenata/svetlana-vasileva-stana-sinoptichka HotArena.net
HotArena.net
1911
Светлана Василева стана синоптичка

HotArena.net
1911

С прогнозата за времето се захвана Светлана Василева! Сексапилното блонди изненада последователите си, като започна да съобщава температурите в различни точки, на света, а до всеки град поставя собственото си изображение в подходящ за мястото тоалет.

Така само за секунди Светлето се „пренася“ от Рим и Барселона до Сен Тропе и Монако, като за всяка дестинация сменя визията според градусите и атмосферата, пише България Днес.

Най-горещо се оказва в Сен Тропе, където термометрите показват цели 33 градуса. Макар че, ако питате нас, където се появи Светлана, температурите със сигурност скачат с още няколко градуса.

Тагове:
Още от Аз, Жената

1 Коментара

Penko

преди 3 часа

Tq dali nauchi stolicite?

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.