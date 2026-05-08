Тита е на диета - няма да познаете каква

Тита явно е решила да чисти не само менюто си, но и хората около себе си. Певицата призна, че е на „Диетата на здравословните хора" - режим, в който отпадат всички, носещи лоша енергия, пише България Днес.

„Не ме интересува дали си добър, дали имаш страхотен вкус и си невероятен. Ако ми влияеш зле, ти си вън от живота ми, категорична е изпълнителката. Тита сравнява живота с дърво, чиито листа окапват с времето - така, както си тръгват и някои хора.

Според гласовитата силистренка това е напълно нормално, защото с годините човек започва да избира качеството пред количеството и да държи до себе си само най-истинските хора.