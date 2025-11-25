Тоби от “Хелс китчън” готви на бившата на Насар https://hotarena.net/az-jenata/tobi-ot-hels-kitchan-gotvi-na-bivshata-na-nasar HotArena.net

Кулинарен екшън завря в кухнята, когато Тоби от „Хелс китчън“ реши да демонстрира уменията си пред гимнастичката Магдалина Миневска, бившата половинка на щангиста Карлос Насар, пише България Днес.

Шеф Тоби започна ударно - приготви салата шедьовър със селекция от сирена, ядки и свежи зеленчуци, подредена като изкуство в чиния.

След това вдигна нивото и за минути сглоби цяло многостепенно меню, движейки се с увереност и скорост, достойни за финал в кулинарно риалити. А Маги остана очарована и си облиза пръстите.