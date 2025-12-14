Тоца не спира да търси внимание, похвали се с обувки за 20 бона

Антония Петрова се похвали с нови 7 чифта обувки на една от най-скъпите световни марки „Ермес” (Hermes).

Проверка на „Уикенд” показа, че чепиците вървят между $ 1000 и $ 2000 за чифт. Общо мъжът на миската се е охарчил с около 20 000 лева за обувките, които са няколко вида чехли, спортни модели, официални лоуфъри и сандали.

Перничанката не е от хората, които правят компромиси с модата, а тези обувки не остават незабелязани. Луксозният чепик е идеално допълнение към нейния 5-звезден начин на живот. Блондинката обожава да се хвали с дрехи, обувки, почивки, чанти и всичко, което може. Заради това често е обект на присмех в социалните мрежи, защото държи винаги да покаже кое колко пари струва, че даже го доказва и с касови бележки, които снима и прилежно публикува в инстаграм.