Тони Димитрова се скъсва от участия

"Страшно много концерти имам - в Перник, в София, тук по морето, а след това стягам куфарите за чужбина!" Това издаде любимката на България Тони Димитрова.

"С нетърпение чакам да се видя с нашенската публика в Будапеща!, призна певицата. Там ще намери време и да разгелда забележителностите в деветия по големина мегаполис на Европа. Тони ще се срещне с българските емигранти, които живеят в района между Виена и Пасау, пише България Днес.

"И ще пея пред тях на кораб, който пътува по Дунава. Ще бъде страхотна емоция", радва се изпълнителката сякаш е малко дете. 

