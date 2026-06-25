Валя Балканска: Пенсията ми е 340 евро! Като няма ще се мре и това е! https://hotarena.net/az-jenata/valya-balkanska-pensiyata-mi-e-340-evro-kato-nyama-shte-se-mre-i-tova-e HotArena.net

От 1 юли пенсиите скачат със 7,8 процента по швейцарското правило. Това минимално увеличение вече е "изядено" от галопиращата инфлация.

Ето какво споделя Валя Балканска: "Аз съм с много "високата" пенсия от 340 евро, но и да се оплаквам, няма кой да ме чуе. Днес, ако имаш, за утре се надяваш. Като си платя тока, водата и телефоните, няма нужда да ви обяснявам с какво карам месеца."

Гласът на Валя Балканска достигна и Космоса с песента "Излел е Делю хайдутин", която е включена в златната плоча на американските космически апарати "Вояджър 1" и "Вояджър 2", пише Ретро.