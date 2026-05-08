Ванеса Пеянкова: Сънувам нощем картините си

“Сънувам нощем картините си. Като малко толкова обичах да рисувам, че мечтаех да стана художник, но когато дойде време в 11-и клас да се замисля по какъв път искам да продължа, реших да не експлоатирам хобито си и да го ползвам като работа за своето препитание. Направих избор да си го запазя и мисля, че не сгреших."

Това признание направи звездата на сериала „Вяра, надежда, любов" Ванеса Пеянкова, която направи великолепно превъплъщение в образа на д-р Маргарита Луканова. 25-годишната актриса, която 10 години е била състезателка по художествена гимнастика и се е състезавала и за националния отбор на България, преди време направи своя изложба, която озаглави „Будни нощи", пише България Днес.

„Нарекох първата си експозиция така, защото дълго време търсех име за нея, но то не идваше. И един ден се сетих, че повечето си картини съм ги рисувала през нощта. Така реших да озаглавя изложбата си „Будни нощи", с усмивка на лице разказва брюнетката с маслинени очи, която е щатен артист в Шуменския театър.

Родената в София хубавица признава, че обича да рисува природа, портрети с графика и експресионистични картини.