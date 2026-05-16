Вече 20 години: Гала не смее да шофира, ужасена от пътен инцидент

"Вече 20 години не съм сядала зад волана." Това признание направи наскоро Гала. В момента по думите й водещата тръгнала на "опреснителни курсове", но продължавала да се съмнява, че отново ще започне да шофира.

Причината звездната телевизионерка да се придвижва пеш или да я возят не е неумение, нито пък рационален избор. Според самата водеща на "На кафе" тя изпаднала в шок от случка на пътя, която не завършва фатално, но я стресира изключително силно.

"Тогава живеех близо до "Пирогов". И тръгвам един път с моя "Ситроен", който карах от три години, да се прибирам, а на пътя бяха спрели една зад друга много коли, както винаги на това място. Минавам покрай някакъв бус, но доста близо, тъй като движението е двупосочно. И изведнъж виждам пред себе си кола, която не съм забелязала заради буса. Карах много бавно, тъй като ми предстоеше да завия по ул. "Ами Буйе". И в този момент тичащ човек се хвърля на капака на колата ми! Ама буквално се хлъзва и минава от другата страна, продължавайки да тича", описва случката блондинката.

Гала и досега няма представа какво е предизвикало "каскадата" на мъжа - дали се е спасявал от преследвачи, или самият той е гонел някого.

"Не знам какво го накара да направи това, но буквално се удари в капака и се плъзна на другата страна, падна, скочи и продължи да бяга. Повече не го видях. Как не го блъсна някой от отсрещната страна, не знам! Вече нямам толкова ясен спомен за случката. Само завих, спрях и усетих, че не мога да си поема въздух. Такъв шок, такова ужасно нещо беше това за мен!", кръсти се и досега водещата на "На кафе".

Емблематичната телевизионерка доверява, че я ужасила най-вече "абсолютната случайност" на произшествието, това, че то е било напълно извън нейната воля.

"Дори не го блъснах, защото той беше встрани от колата. Но почувствах как когато сме зад волана, може да се случи нещо, което въобще не е заради твоя грешка. и как цял живот може да ти тежи нещо, заради което нямаш и грам вина. Това нещо ме стопи. Шокира ме и аз после не знам колко пъти съм карала - най-много да отида до фитнеса до нас или до магазина. И спрях да шофирам оттогава", описва травмата си от случката Гала.