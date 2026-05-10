Валерия от „Ергенът” става в 4,30 всяка сутрин заради Ваньо Алексиев

Връзката между риалити звездата Валерия Георгиева и бизнесмена Ваньо Алексиев продължава да бъде доста коментирана в светските среди.

Повече от година след началото на отношенията им те изглеждат стабилни. Въпреки че разликата от над 30 години е очевидна, тя не само не притеснява двойката, а сякаш изобщо не присъства като тема в ежедневието им. Финалистката от втория сезон на „Ергенът” настоява, че имат партньорство, изградено върху сходни ценности и дисциплина.

Ако това не е достатъчно да провокира реакции, начинът им на живот със сигурност го прави. Двамата следват много строг режим – лягат си в 20,30 ч. и стават в 4,30 сутринта. Е, случва се понякога да се „успят” и до 6 часа.

Този режим, който мнозина определят като „пенсионерски”, всъщност е част от философията на милионера Алексиев – дисциплина, ранно ставане, тренировки и максимална ефективност през деня. Очевидно Валерия е възприела тези правила напълно. Покрай заможното си гадже тя е усвоила не само навика да става по тъмно, но вече има и по-стриктен подход към храненето и спорта.