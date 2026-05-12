ШОК В БНТ! Аделина Радева сменя попрището – новото ѝ занимание взриви всички!

След плеяда известни личности, последната от които беше Андреа с изложба, и водещата Аделина Радева е напът да се превърне в художник.

„Рисувам от дете, но с годините бях забравила колко много обичам да държа четка в ръка. Когато станах майка и синът ми поотрасна, покрай него се върнах към хобито си. Един ден му бях купила платно и бои, седнахме двамата да рисуваме и аз повече не спрях“, разказа пред „България Днес“ топновинарката на БНТ.

Красавицата е водеща на централната емисия новини в националната телевизия, но навлиза в журналистиката още като ученичка в Националната гимназия за древни езици и култура в София.

„Когато се появи първата частна радиостанция у нас – FM+, просто им се обадих по телефона и ги попитах дали мога да стажувам при тях. И те ме приеха“, спомня си с усмивка Радева, която през целия си професионален път остава вярна на журналистиката.

Дори когато през 1995 г. печели стипендия в държавния университет в Атина, където изучава масмедии, тя продължава да работи като кореспондент от Гърция за български медии.

„В различните периоди, според емоционалното ми състояние, рисувам различни неща. Най-малко рисувам графики, макар че тръгнах на уроци, за да подобря щрихите си и да усвоя нови техники. Най-много обичам живописта“, споделя журналистката и не крие, че с удоволствие би показала картините си пред по-широка публика.

„Вече съм го правила веднъж. Преди време имах изложба в Копривщица. Ако събера още смелост и повече готови платна, пак ще направя изложба“, казва Аделина Радева.

Тя признава, че най-големият ѝ проблем е липсата на време.

„Не знам как ще се казва следващата ми изложба, не знам кога ще седна да рисувам и не знам какво ще нарисувам – това е проблемът. Липсата на време е заради нашата работа“, разказва през смях водещата.

По думите ѝ само подреждането на статива, боите и платната ѝ отнема поне час. Въпреки това Аделина продължава да рисува емоциите си върху белите платна, когато намери свободно време.

Синът ѝ Андрей, плод на любовта ѝ с режисьора Борис Радев, вече е изоставил рисуването и се е посветил на спортната фотография, където дори печели конкурси.