Отворили бардак на Слънчака: ГДБОП закопча Вели Секса и Наско Габровеца

ГДБОП разби схема за платена любов в Бургас, а сред задържаните са Атанас Атанасов – Наско Габровеца, и управителката на бар „Пийп шоу“ Велимира, известна с прякора Секса.

39-годишната Велимира и 37-годишният Атанас са добре познати на органите на реда. И двамата са попадали в различни разработки през годините, като Атанас е бил обект на разследвания нееднократно.

По информация на разследващите Велимира е обвинена, че е склонявала млади жени към проституция срещу заплащане.

Любопитен детайл е, че през годините Атанас е давал показания, довели до разбиването на няколко конкурентни бардака в Слънчев бряг.

В момента с прокурорско постановление в ареста са Атанас и неговият авер Любо, докато Велимира е пусната с мярка „подписка“.

Разследването е установило, че Атанас и Любо са свързани със собствеността на търговски обект, предлагащ помещения за платени сексуални услуги.

По време на акцията са извършени обиски в нощното заведение, четири жилища и два автомобила. Иззети са пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони, списъци и документация, свързана с разследването.

Велимира и Атанас са били арестувани на 9 май на ул. „Апостол Карамитев“ в центъра на Бургас, след като в продължение на месеци са били разработвани по сигнали за склоняване към проституция.