Лекарите не му давали шанс! Галин от „Кухнята на Ада“ пребори рака след жест на Стивън Сегал

Галин, смятан за един от фаворитите в „Кухнята на Ада“, напусна риалити формата на крачка от финала. След излизането си той даде емоционално интервю за подкаста на предаването и разкри ужасяващата битка, която е водил като дете.

Оказва се, че Галин е страдал от рак на белите дробове. В продължение на две години е обикалял болници, подлагал се е на тежки химиотерапии, а косата му дори опадала. Въпреки жестоките изпитания той не се предал.

Бил е едва на 6 години, когато майка му забелязала, че диша трудно. Малко след това момчето припаднало пред очите ѝ. Семейството веднага потърсило помощ в Червен бряг, но лекарите уверили близките, че няма нищо сериозно. Майката на Галин обаче отказала да се примири и настояла за второ мнение.

Така стигнали до София, където в болница „ИСУЛ“ лекарите открили страшната диагноза.

По същото време в лечебното заведение пристигнал холивудският актьор Стивън Сегал, който дарил огромна сума пари за закупуване на модерна апаратура именно за лечението на това заболяване. Галин и до днес вярва, че точно тази техника е помогнала да бъде спасен.

Днес той е жив, здрав и вече вдъхновява хиляди с историята си, пише "Филтър".