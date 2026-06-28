Вили от „Живот на кантар” напусна банката и завъртя собствен бизнес

Малко повече от година след като отслабна с близо 50 кг. в риалитито на Би Ти Ви „Живот на кантар”, любимката на зрителите Вили Христова напусна банката, в която работеше, и завъртя собствен бизнес.

В рамките на този период тя запази здравословните си навици, придобити в предаването, и стопи още много килограми, като в същото време споделяше с феновете си в социалните мрежи рецепти за полезни и нискокалорични ястия, които приготвя в собствената си кухня за себе си, за съпруга си и двете си деца.

Новата й работа ще е да учи другите как да се хранят така, че да отслабват. „Преди година и половина моите колеги ме изпратиха към едно пътешествие. Към едно предизвикателство. Към „Живот на кантар“. Подариха ми тениска, на която пишеше: „Ние вярваме в теб.“ А аз самата не вярвах. Днес тези хора отново ме изпращат. Пак с думите: „Ние вярваме в теб!”. Този път – по друг път. Разделям се с тях работно, но не и емоционално, защото те завинаги ще останат част от моята история. Знам, че ми е време за нещо ново. Време е да върна помощта, която получих, към други хора. И затова днес мога официално да кажа, че вече съм дипломиран хранителен експерт. Предстои нещо много грандиозно”, разкри Вили.

