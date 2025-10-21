Йони е истинска мъжемелачка

Истинска мъжемелачка е старата но мацка на Мартин Елвиса - Йоана Илиева, пише България Днес. Красавицата умело точи сметките на богаташа, с когото са отново заедно след бурна раздяла. Но на шега, разбира се!

Сладураната някак е свикнала с определението „златотърсачка“ и дори си позволява да се шегува с него. Това прави и в новото си забавно видео в социалните мрежи. На него виждаме силиконката, която играе, че уж си е забравила портмонето.

Не щеш ли, тя се връща назад, хваща Мартин за ръката и магически намира „портфейла си“. Добре че е шегата, за да си кажем истината!