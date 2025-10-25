Жана Бергендорф обърна резбата на стари години

Жана Бергендорф призна, че се носи на крилете на любовта с партньорката си Светослава Петкова. „С нея се познаваме от 7 години, но едва сега се случиха някои неща. Тази връзка ми дава спокойствие и повече любов”, сподели певицата в интервю за „Преди обед” по Би Ти Ви и така официално потвърди, че е обърнала резбата на 40 години. Жана уточнява, че за нея е важен човека, а не пола. Нейни приятели издават, че тя е имала еднополови връзки и в миналото, но те били краткотрайни.



Новата й любима е и причината певицата да се установи да живее в Бургас, по-точно на Слънчев бряг, където прекара цялото лято и смята да остане и през зимата. Бергендорф признава, че новата любов й действа укротяващо, въпреки че дълго време медиите я възприемаха като „лошото момиче“ на българската сцена. Жана е обещала на възлюбената си да спре с наркотиците и скандалите, но ще видим дали ще удържи на думата си.



„В последно време гледам да съм по-тиха, по-кротка, но невинаги ми се получава. Имам този „талант“ да се забърквам в неподходящи неща. Не ми е лесно и не се гордея с всичко, което се случи, но вярвам, че вече съм по-дисциплинирана”, сподели откровено певицата.



Тя описва зимния Слънчев бряг като „призрачен град“, но вярва, че именно там ще намери спокойствие: „Добре, че има толкова украинци тук, за да се случва нещо и през зимата. За първи път оставам да си говоря с морето. Смятам, че така ще ми е по-спокойно и ще избягам от свръхемоции.”



Не е ясно какво е накарало Жана да се откаже от мъжете и да мине на ласки от жени, но тя изглежда видимо доволна, както пееше Мария Илиева. Бергендорф е оставила сина си Леон в София, като за детето си грижи баща му и майката на певицата. Макар да живеят отделно, двамата поддържат постоянна връзка по телефона.

По думите й, синът й не се впечатлява особено от публичния й имидж: „На него не му пука за моя образ. Знае, че майка му е луда глава – и той е такъв, но по-кротък. Мисля, че ме харесва. Ние с него сме приятели”, отсича Жана.



В личен план певицата сподели и още една радост - майка й се е омъжила за човека, с когото е от 28 години. „Много съм щастлива, че мама вече носи халка”, казва Жана. Дали заради любовта, или новия начин на живот, Бергендорф се е запалила и по кулинарията — особено по азиатската кухня. „Много обичам да готвя – пълнени чушки, мусака, яйца по панагюрски и още куп неща. Обожавам българската кухня, но е малко рискова, защото напълняваш”, признава тя с усмивка.

