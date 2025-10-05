Последни
Жената на Иво Аръков напира да става актриса

Румен Димитров
301
Габриела Николаева, половинката на Иво Аръков, реши да покаже, че талантът й не се изчерпва само с това да бъде жената до известен актьор.

Тя направи своя дебют пред камера във видеоклипа към една от новите песни на Иво, а резултатът се оказа интересен. В клипа Габриела сменя няколко различни визии и демонстрира изненадваща непринуденост пред обектива. „Да се изявявам пред камерите ми се услади”, признава брюнетката.

Тя вече е навила на пръста си планове за професионално развитие в артистичната област. „Може би някой ден ще се пробвам и като продуцент зад камерата”, казва пловдивчанката, което пък кара феновете на двойката да очакват още изненади от нея.

Досега Аръков беше звездата в семейството им, но както изглежда, скоро Габриела може да споделя прожекторите с него.

 

