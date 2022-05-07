Джизъса в писмо до БТА: Не съм фалирал!

"На всички, които твърдят, че съм фалирал, искам да кажа: "Не знаех, че имам толкова "счетоводители", които ми наглеждат сметките.



Явно обаче гледат други банкови сметки, а не моите, защото тотално бъркат. Нямам финансови проблеми и който твърди обратното, може да ми се обади“, това заяви футболистът Благой Георгиев в писмо до БТА.



Той уточни, че негативните публикации по негов адрес не му влияят, но шокират партньорите му, които не са запознати с детайлите. "А дали ще предлагам брак, дали съм сгоден, дали вече съм се оженил, това касае само мен и човека до мен“, осича Джизъса.