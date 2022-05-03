Гери-Никол възпя биткойните в новото си парче "Биткойн", видя HotArena.
Премиерата му ще бъде на 5 май, а в клипа тя отново н е скрива много от себе си, пише България днес.
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Гери-Никол пее за биткойни
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03 Май 2022, 23:04
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Гери-Никол възпя биткойните в новото си парче "Биткойн", видя HotArena.
Премиерата му ще бъде на 5 май, а в клипа тя отново н е скрива много от себе си, пише България днес.
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