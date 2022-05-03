КЛЮКИТЕ ДНЕС 21 КЛЮКИТЕ ВЧЕРА 20 ЧИТАТЕЛСКИ НОВИНИ 1059
Hotarena.net Аз, Жената

Гери-Никол пее за биткойни

Гери-Никол пее за биткойни
0
03 Май 2022, 23:04
0
0


Гери-Никол възпя биткойните в новото си парче "Биткойн", видя HotArena.


Премиерата му ще бъде на 5 май, а в клипа тя отново н е скрива много от себе си, пише България днес.


Сподели
sent-news

Коментари
Добави коментар
Подреди по
 Добави коментар 
Име*
Съобщение*
Капча*


HOTARENA.NET ВЪВ FACEBOOK
HOTARENA.NET ВЪВ GOOGLE+
Google+
© 2010 - 2022. HotArena | Всички права запазени