Покъртително! Тежка болест тръшна Спенс на легло! (Рап звездата разкри каква му е диагнозата + Още подробности)

„Сега ми викат „пенсионер“, забравяйки, че бяха новобранци в СССР“, гласи една мъничка част от текста на Спенс към последната му песен „Who You Bol”.







Етикетите, засягащи дългогодишния му творчески път, опит и възраст, които периодично този и онзи му лепят, развълнуваха артиста. Вследствие на емоциите - коварна болест взе, че го тръшна, която той дори възпя, узна HotArena!







Диагнозата му е „who you bol” и представлява „нещо като зъбобол, само че се намира малко по-надолу“. В клипа е показано, че заболяването е успяло да прати Спенс в болнично легло – проснал се е върху хамак на плажа.







Но какво се случи с рапъра през лятото, непосредствено преди неприятната чамка да наруши здравословното му състояние?!







„Хубаво лято беше!“ – това е равносметката на българската рап легенда Спенс за най-горещия сезон, който есента вече бърза да измести. Освен с високи температури, за изпълнителя последните два – три месеца бяха наситени и с много зверски партита. Част от купоните преминаха под формата на самостоятелни негови клубни изяви, докато останалите - се превърнаха в събития, с чиято организация той сам се зае.







HIP HOP History Repeating











По традиция и тази година Спенс избра да „почива“ на Черно море – в къмпинг „Смокиня“, работейки. Рапърът стартира ударно сезона и престоя си в източна България с няколко самостоятелни участия. Интересът към него от страна на собственици на заведения по онзи край не стихва и днес. Наред с това се занимаваше и с подготовката на тазгодишното 4-то издание на турнето „HIP HOP History Repeating“ (HHHR). След като приключи миналия месец, се оказа, че то всъщност е било най-успешното от поредицата.





/ HHHR се провежда всяко лято от 2011 г. насам под егидата на Спенс и DJ Doncho /





На сцената в клубове във Варна, къмпинг „Градина“, Китен, Лозенец, Созопол и Слънчев бряг и този път се качиха едни от най-емблематичните български хип-хоп и R&B имена – Ъпсурт, Лора Караджова, Спенс, Мария Драгнева, Skiller, Ndoe. За доброто настроение на феновете допълнително се погрижиха и DJ Cass, DJ Doncho, DJ Chukee, както и host-ът на всички партита - Bobi2Faces.







Турнето нямаше как да мине без присъствието и на денс формации. Частта с танците тази година бе поверена на балет „Nova”, „Twerk Twice”, „G-Style”.





Ето какво разказа Спенс за HHHR 2015, както и за някои от изпълнителите, които се включиха в мероприятието:





„Тази година HHHR беше в много силна фаза. Зад нас „Underground“ отново застанаха цигарите. За първи път, обаче, получихме подкрепата и на „Лотария България“.





Всички участници дадоха максимума от себе си, за да се получи всичко както трябва. Не е тайна, че HHHR всяка година събира най-добрите и най-актуалните артисти.





Ъ п с у р т - няма какво да ги коментирам! Те са всяка година са си абонирани, както и актуални. Те са рапъри, които са вдигнали досатъчно нивото.







(Докато тези младите - колкото и да копаят, колкото и да са звезди... Те са звезди днес, били са вчера, но утре... ще видим как ще се случи. Трябва да имат сериозна фен маса, твърд електорат, както се казва. Докато правят „песнички за един ден“, електоратът им ще се състои само от хора, които не са музикално претенциозни, а просто искат нещо да им гони ушите, докато бачкат на строежа или си карат колата и слушат радиото. Което не е лошо. Но аз винаги си пускам само музика, която искам да слушам. За мен не е проблем да направя две движения, за да си пусна нещо яко или да сменя онова, което не ми харесва).





S k i l l e R – и той си е стандартно абониран за HHHR. Той знае как да взривява публиката. Тази година двамата с Боби – 2 л и ц а („Лошите“), който беше host, направо... взривяваха публиката в точния момент! На първото парти се случи съвсем импровизирано - избухнаха и им се получи много добре. На второто –вече беше оттренирано, но на последното - в Слънчев бряг – буквално взривиха!!!







N d o e – едно от малкото MC-та, които уважавам и харесвам. Последната година е много деен. На живо е много добър!!! Това е много важно, а за нашия формат е задължително да знаеш на „live” какво да правиш.







(Не просто да имаш парчета и да си надъхан... Или да си набутан в ефира и радиата, но когато ти подадат на живо микрофона - да се чудиш от коя страна да го хванеш...).







Ние сме утвърден и хитов формат, включил доказали се артисти, които няма нужда да се представят със: „Здравейте, аз съм еди-кой-си! Благодаря!“. Партито си е парти! То трябва да бъде така конструирано, че хората да винаги да са в режим „Ръцете горе!“ и да са на вълната. Някой път е необходимо да ги свалиш само и единствено, за да ги вдигнеш обратно!“.





Във видео канала му в интернет – SpensTV - предстои да бъде публикуван обзорен клип, в който са селектирани най-яките и въздействащи моменти от партитата в различните морски клубове, в рамките на турнето HHHR 2015.









Who You Bol









Основателят на „Сам Съм Си Рекърдс“ зарадва преди дни своите почитатели с ново парче и видео. Съдейки по цифрите в YouTube – брой гледания и харесвания, при това натрупани за кратък период от време, проектът „Who You Bol\" се превърна в безспорен и пореден за творчеството на артиста хит.





Музиката, аранжиментът и текстът са дело на Спенс, а женският вокал е изпълнен от Polly. Хип-хоп легендата отново се е доверил на доказаните режисьорски умения на Пешо от Париж, който стоеше и зад култовите видеа към „Долна кифла“, „Палим, палим“ и др.













„Парчето не е направено сега. Преди доста време имах идеята, но чак сега го реализирах. Закъснях малко с пускането. Исках до го пусна покрай турнето, да ги съчетая и двете. Поредица от каръшки моменти, обаче, се случиха – лошото време, не можахме да направим водните кадри, след това заваля... Но точно тези препятствия ме надъхаха и си казах, че явно трябва да се получи много яко видео, щом толкова перипетии се появиха в движение. И режисьорът си изгуби кучето - стана една много тежка трагедия и снимките бяха прекъснати...





„Who You Bol” е едно предизвикателство за феновете на английския. Сега ми е интересно дали СЕМ, примерно, ще го забранят това парче? От една страна - на английски език е, но пък за съжаление - произнесено на български, се получава едно много лошо словосъчетание?! Не съм виновен, какво да направя!”, шегува се Спенс.





Напомняме Ви, че преди няколко месеца хип-хоп изпълнителят сподели, че е предвидил да пусне песен „на английски“, в която женският вокал ще бъде изпълнен от фолк певица. Малко след това музикантът призна пред HotArena, че по план това е трябвало да свърши именно ДесиСлава, но се е изплашила и уговорката е отпаднала. Към днешна дата Спенс изчерпва темата, отново в шеговит стил, с думите:







„ДесиСлава се отказа. Сега, когато излязоха парчето и клипа, може и да съжалява. На нея й дойде „too much“ тази простотия. Според мен пък не е толкова „too much“, в сравнение с глупостите, които има във фолк песните. Може би пък певицата е прекалено интелигентна (Смее се)“.





И докато феновете му развиват конспиративни теории, разплитайки една по една загадките:













* кого/какво осмива Спенс чрез видеото;



* кого/какво пародира чрез текста;



* какво е цялостното внушение/послание;



* какво символизират: тоалетната на плажа, старичкият VW Golf (кабрио) с плевенски регистрационен номер, мацката по бански, колелото й;



* последните кадри в клипа - с уменията на рапъра да кара воден hoverboard в морето, явяват ли се като контраст на предходните и защо;



+ търсене на логика, похвати, изразни средства и т.н. (+ опити да бъдат адекватно разтълкувани);



+ съпоставка между отделни фрази от текста на новата песен с конкретни минали събития, стари конфликти/музикални произведения/изказвания;









то изпълнителят е на мнение, че е излишно да се затормозяват с подобни разследвания. Обясни и поясни следното:





„Песента е един „chill out” и има за цел да разсмее, да забавлява... Едва ли някой търси сериозно послание в нея?! „Who You Bol“ е една гавра... Дори, ако щеш, и с мен самия. За мен си е предизвикателство да бачкам в кенеф /вж. видео/. Ако ще търсим под вола теле, винаги ще го намерим. Но... няма конкретна закачка с никой“.





И добавя: „Тук на нашия пазар няма какво да търся. Гледам как реагират англоговорящите на това парче. Аз съм го записал февруари месец. Март месец пък бях на участие в Англия и идеята ми беше там да снимам клипа. Трябваше да накарам англичаните да пеят: „Who you bol, who you bol”, нямаше да имат нищо против. Като гледам англичаните по Слънчев бряг и Банско, как реагират на моите участия, без изобщо да разбират за какво става въпрос, просто... Може и нескромно да звучи, но неведнъж ми се е случвало да дойде някой такъв при мен и да ми каже:





„Man, you should come to London! To rap there! (Човече, трябва да дойдеш да рапираш в Лондон!)”.





Аз рапирам на български, бе, братле! За да пея на английски, най-малкото трябва да отида да поживея там поне 10 години, за да влезна в стилистиката на езика, в сленга и т.н. Трябва да знаеш какво се случва там, за да направиш нещо актуално. Но, ей така, просто да си жонглираме някакви английски думички... Ами... Не! Можем и на български!“.











Freestyle battles 2015







… също са факт! Новото издание на рап съревнованията на живо е организирано, протекло и финализирано също в пределите на летния сезон. Както винаги, епизодите с битките ще бъдат поетапно качени в YouTube, специално за феновете, които следят формата във виртуалното пространство.





„Батълите (Сезон 2015) също приключиха. Няколко човека проявиха неуважение към мероприятието на финала, но ние винаги имаме хора и резервни варианти в такива ситуации. Това доказва само, че тези, които не се появиха накрая, са поредните, които минаха през Спенс и канала, станаха популярни срещу някакви си гледания. Станаха известни затова, че са участвали в нашите батъли! След това си мислят, че са станали някакви звезди, вместо да дойдат и да покажат какво могат на финалния етап. Може би искаха да им се молим, знам ли, нямам идея!









Homelesz











... спечели последната битка! Не защото е много добър, или защото вече е официално мой артист... А просто защото нямаше кой да го бие!

Битките са добър трамплин – да покажеш потенциал и той да бъде забелязан. С Homelesz вече имаме много по-сериозни амбиции – искаме да правим парчета, клипове, албуми. Ще бъде с мен на някои от следващите ми участия. През лятото с него също си правехме експерименти. В паузите на моите клубни изяви обявявах, че имам един млад талант и че ако някой излезе срешу него и успее да го бие на фрийстайл батъл, ще спечели от бара бутилка за компанията или някаква друга награда. Записваха се по трима-четирима, събираха се първия и втория, а другите двама се отказваха (Смее се).













Но Homelesz наистина е много талантлив. Харесва ми това, че мозъчето му работи много бързо. Отвръща в рими на неща, които са му казани на момента. Реагира в ситуации, изискващи импровизация. А това е много важно за един лайв - да реагираш адекватно в даден момент - при обстоятелства, които не си предвидил“, уточнява Спенс.









Калина Василкова