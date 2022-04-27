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Кристиан Костов сложи шини

Кристиан Костов сложи шини
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27 Април 2022, 13:41
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От 3-4 години Кристиан Костов носи брекети, узна HotArena.


Той сподели, че много хора не знаят за това, но той в никакъв случай не се срамува. "Зъбите ми са почти готови", доволен е той, пише България днес.


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