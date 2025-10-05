10 години лежи в затвора майката на рома Иван от „Биг Брадър”

Един от най-коментираните съквартирантът от „Биг Брадър“ се представя с артистичния си псевдоним DJ VKO, а иначе си е просто Иван. Животът на рома е низ от тежки изпитания. Още от дете му се налага да се справя сам. Иван Абаджиев не познава баща си, а майка му в продължение на 10 години лежи в затвора.

Той не уточнява каква е причината за това, но според негови приятели жената е осъдена за поредица кражби и измами. Тя винаги е била отвъд закона. Като по-млада се е занимавала с джебчийство и проституция. Според близки на диджея, най-вероятно татко му е неин случаен клиент. Иван от години не общува с нея.

Без да разчита на родителите си, участника в „Биг Брадър” се опитва да оцелява сам. Налага му се дори 2 години да живее без ток, а за да се изкъпе, топли вода на малък газов котлон. В един период остава без покрив и дори спи по гарите и запуснати строежи. За дребни суми му се налага да върши дори престъпления. Той пристига в София, където работи какво ли не, за да изкарва пари. Бил е барман, както и представител на голяма марка за тютюневи изделия, а накрая приема предложението да стане диджей. С времето се запознава с хип-хоп изпълнители и започва да прави общи парчета с тях.

Една от връзките му със сервитьорка, с която работи в заведение, започва ударно в буквалния смисъл на думата. Диджеят е впечатлен от задните й части, не се сдържа и посяга към тях, а отговорът на сервитьорката е светкавичен – удря го с таблата с чаши по главата. Въпреки инцидента Иван успява да я плени и двамата се впускат в кратка афера.

Друга негова любовна история обаче завършва съкрушително за диджея, а когато се разделят с партньорката, изпада в тежка криза – цяла година не прави секс и дори не поглежда друга жена. И така е до момента, в който се появява поредното момиче, от което е пленен.

Сега циганина диджей е отдаден изцяло на музиката и спорта. Прекарва часове във фитнес залата - тренира 5 пъти седмично и казва, че спорта го е спасил да не залитне по лош път.