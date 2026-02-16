7 братя и сестри има Тервел Замфиров! Олимпиецът ни учи за ветеринарен лекар

Cноубордистът Тервел Замфиров накара цяла България да се гордее, след като стана първият ни спортист с медал от ХХѴ Зимни олимпийски игри в Милано-Корина. Само на 20 години, още в първия ден на спортния форум, той донесе отличие, каквото България не е имала от две десетилетия насам. Последният медал за страната ни е от 2006 г. в Торино, когато Евгения Раданова спечели сребро в шортрек.

Замфиров стана петият българин с медал от Зимни игри след Иван Лебанов, Екатерина Дафовска, Ирина Никулчина и Евгения Раданова. Тервел записа името си в историята на родния спорт като първия ни сноубордист с медал от Олимпиада, както и като най-младият шампион за страната ни в зимни игри.

Тервел спечели бронзовия медал в паралелния гигантски слалом в сноуборда, при това по изключително драматичен начин - само милиметри предимство от Тим Масняк от Словения, което се доказа от прецизен запис на финала, пише "Минаха години".

„Олимпийският медал е сбъднатата ми детска мечта. Усещането ми беше, че Тим е спечелил. Но се оказа, че не съм си изрязал ноктите", пошегува се българинът след инфарктния финал. Повод за коментара му бе т.нар. фотофиниш. Едва ли ноктите на Тервел са били толкова дълги, но чувството му за хумор развесели любителите на екстремния зимен спорт, в който той мери сили с конкуренти от световна класа.

Сноубордистът се качи на почетната стълбица и не скри емоциите си при награждаването. Първите му стъпки извън пистата също не минаха без шеги и закачки, които родиха доста комична ситуация. На летището в Милано, докато шампионът минава проверка през метал детектор, уредът дава сигнал за нередност. В момента, в който служител по сигурността идва към Тервел, той с усмивка и видима гордост вади бронзовия медал, скрит под дрехите му. Тази шега е приета с усмивка и от охранителя, който поздравява Тервел Замфиров за успеха. Зад постиженията на младия спортист обаче не стои само талант и желязна дисциплина, а и едно необикновено голямо семейство. Тервел израства сред още седем братя и сестри. От малък е научен на отговорност, постоянство и отборен дух.

Тери, както го наричат на галено близките, е роден на 22 февруари 2005 г. в София. Бронзът от Милано-Кортина идва като подранил подарък за рождения му ден само две седмици преди личния му празник.

Още по-ранният подарък, който сам си направи, е спечелването на гигантския слалом в Банско. В колекцията му от медали има четири отличия от световни шампионати, както и медал от отборно първенство със сестра му Малена Замфирова и др.

Извън зимните спортове Тервел се занимава и с тенис, джудо, мотокрос, кайтсърф и има медали в над 10 други спорта.

Когато не тренира, Тервел заляга над книгите. Той завършва Националната гимназия за древни езици и култури, известна като Класическата, и става студент по ветеринарна медицина в Лесотехническия университет. Това е една от най-тежките специалности, за която се учи пет години. В науката Тервел е отличник, както и на пистата, хвалят го от университета.

„Комбинирам спорта с учението. Това дава едно разнообразие и шанс на ума и духа да се изчистят от зациклянето. Дори сменянето на жанра спомага за подобряването на резултатите и в двете сфери.

За мен тази комбинация между спорт и наука ми дава предимство пред останалите", казва звездата в сноуборда. От началото на следването до сега Тервел не си е позволявал да прекъсва обучението си заради кариерата по заснежените писти. За него е важен балансът между спорт и наука. Това е философията, с която е закърмен от своите родители. Семейството му е с традиции както в медицината, така и в спорта. Родителите му са ветеринарни лекари, но и бивши спортисти.

„Семейството е в основата на всичко", категоричен е Тервел, а неговото, по думите му, е „много спортно". Бащата на снонбордиста е д-р Анатолий Замфиров - ветеринарен лекар с дългогодишна практика. Той е и преподавател в катедрата по физическо възпитание и спорт. Личен треньор е на Тервел и на сестра му Малена, както и наставник на младежкия национален отбор по сноуборд.

„Баща ми ме научи да карам сноуборд, когато бях още дете, и до ден днешен е мой треньор, най-важен съветник и учител в живота", споделя шампионът. Тервел има общо 7 братя и сестри, за които винаги казва, че го подкрепят. И те, като него, са закърмени със спорт и тренират.

„Всичките ми братя и сестри спортуват, състезават се и ме подкрепят всячески. Моето семейство ми е дало пример, посочило ми е пътя и ме подкрепя на всяка крачка", разказва Замфиров.

Голямата фамилия има общ профил в интернет, в който споделя забавни клипчета от „живота на 8 деца под един покрив". Имената на братята и сестрите му са Малена, Мартин, Биляна, Семела, Борис, Анди и Никола.

До Тервел на пистата и извън нея неизменно стои Малена не само като сестра, а като равностоен състезател и едно от най-ярките млади имена в световния сноуборд. Двамата често са определяни като златния тандем на българските зимни спортове - брат и сестра, които се подкрепят, мотивират и печелят заедно. Само на 16, Малена има зад гърба си впечатляващи постижения. Тя се състезава в дисциплините паралелен слалом и паралелен гигантски слалом. Подобно на батко си, младата състезателка вече има в актива си забележителни успехи, включително сребърни медали от световни първенства за младежи и девойки до 23 години. В края на 2025 г. е обявена за най-добрия млад спортист в Европа.

С тези факти обаче не свършват успехите на фамилията Замфирови. На младежкото световно първенство по сноуборд в Закопане (Полша) през март 2025 г. България е представена от двама братя и две сестри от семейство Замфирови, което само по себе си е невероятен факт, дори и в световен мащаб. Тогава в състава на младежкия ни тим влезе Тервел, като най-опитен, както и брат му Мартин, а при девойките - двете му сестри Малена и Биляна.