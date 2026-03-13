Двете музи на Калин Терзийски се прегърнаха! (СНИМКИ)

Невероятно, но факт! Две популярни родни актриси, за които официално се знае, че са били "музи" на отишлия си през януари писател Калин Терзийски, се напрегръщаха на изложба в столична галерия! Изненадващо за широката публика, на вернисажа на звездата от "Откраднат живот" Диана Димитрова се появи колежката й Елен Колева. Зеленооката брюнетка и авторът на "Алкохол" демонстрираха навремето връзката си пред цяла България във "Фермата", а Димитрова е описана като "голямата любов" на Терзийски в един от неговите романи.

"Аз много уважавам Диана като творец. Не мога да кажа, че сме толкова близки приятелки, че да си пием кафето заедно, но това не е задължително. Това, което ми харесва у Диана, е, че тя също е зодия Овен като мен. Аз харесвам такива борбени, много талантливи жени! Защото Диана е талантлива в много направления. Като актриса, като художник, като писател. И сега в "Хелс китчън" виждаме, че тя може и да готви! Знаете ли защо е така? Защото обикновено, когато човек има един силен талант в някоя област, той има и множество други дарби", обсипва с похвали известната актриса с тапия на художник Елен Колева, което крещи, че двете или никога не са били съперници за сърцето на покойния белетрист, или са от все по-рядката порода хора, способни да оценят и да се радват на постиженията на другите.

Чикагото и Нора Недкова се възхищават на картините на съотборничката си от "Хелс кичън"

Вернисажът на Диана Димитрова събра десетки почитатели на творчеството й

Нито звездата от "Шивачки", нито сценичната Ирина от постановката "Тютюн" присъстваха на опелото на Терзийски. Диана Димитрова само каза пред вестника с искрена болка, че "много скърби" за писателя. А на изложбата й Колева разкри за "България Днес", че причината за отсъствието й от поклонението е "защото никога не ходи на погребения".

На вернисажа на екранната д-р Огнянова блесна в отлично настроение и плеймейтката Нора Недкова, видя "България Днес". Двете с красивата актриса мерят сили в кулинарното риалити "Хелс китчън", като Недкова е в отбора на Платинените, а Димитрова - в отбора на Златните. Горещата мацка обаче, досущ като Елен Колева, демонстрира отношение, диаметрално противоположно на конкуренция.

Риалити героинята споделя, че "в тези формати има много силни характери и е добре да създадем някакво приятелство помежду си".

"Нека да имаме уважение един към друг и в живота. И когато риалитито приключи, да излезем, да пием по едно кафе, да се събираме за хубави поводи, както днес сме се събрали за изложбата на Диана... Отскоро се сприятелихме с нея", откровена е Недкова.

Красивата актриса е приятелка "завинаги" с риалити героя Теодор Венков и плеймейтката Нора Недкова

Платната на екранната доктор Огнянова приличат на илюстрации към детски книги

Участничката в "Хелс китчън" разкри за сефте първо за "България Днес" и че има професионално отношение към живописта. "Аз се занимавам с изобразително изкуство от първи клас. И съм художничка по принцип. Но самата аз не планирам изложба, предпочитам да давам път на другите", подчерта плеймейтката. По думите й тя се е прибрала от Дубай заради кулинарното шоу, но "когато обстановката там се нормализира", отново ще се завърне в Абу Даби.

И друг риалити герой - старозагорецът Теодор Венков-Чикагото, познат на "драгите зрители" от "Игри на волята", а сега - и от "Хелс китчън", бе забелязан сред гостите на изложбата на Диана Димитрова. Съвсем наскоро чаровната актриса го разцелува в серия фотоси, а той пък обяви, че тя е "негова най-добра приятелка завинаги".

И Чикагото, като своята съотборничка в кулинарното риалити Нора Недкова, се оказа не само ценител на живописта, а и майстор на четката.

"Много рисувах като ученик. Имам дори картина на изложба, взеха я от моето училище в Стара Загора", разкри първо пред "България Днес" Венков.

Той добави, че постоянният му адрес продължава да е в Града на липите, където развива свой бизнес, но често отскача до София.

"Имам 19-годишна дъщеря, която учи тук", каза за вестника с нескрита бащина гордост Чикагото.

Млада почитателка на живописта гледа в захлас картина на Димитрова

Самата авторка на картините пък издаде, че през деня преди откриването на вернисажа е била в "страшно напрежение". "Страхувах се, че ще изпусна собствената си изложба. Имах кошмар сутринта, че никой не идва. Но сега ви благодаря, че сте тук", обърна се към почитателите на живописта й Диана Димитрова.

"Тези картини бяха създадени в един дълъг период, в който цветовете се появиха сами. Започнах да ги усещам. И мисля, че това е началото на този реалистичен период, може би хитър реалистичен след време, в цвят", посочи актрисата живописец.

Познавачи също коментираха по време на откриването на вернисажа, че платната на Димитрова са толкова ярки, че приличат на "илюстрации към детски книги".

Бившата "муза" на писателя и също художник Калин Терзийски оценява високо и във финансово изражение картините си. Най-скъпо се продава платното й "Синият кит" - за него тя иска 1100 евро. Почти няма творба от изложбата й, която да пада под 600 евро, с изключение само на две картини - "Вечеря" и "Загадка".