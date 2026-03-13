Гъркиня е кандидат-снахата на Нелина

Гъркиня е кандидатка за снаха на фолкзвездата Нелина, разкри пред „Телеграф“ самата тя.

Тя е приятелката на сина ѝ Кристиян, който работи при нея като озвучител, но заради любовта си се разкъсва между родината и южна Гърция. „Той пееше до към 7-годишна възраст – беше много артистичен, но не обича да е пред хора и не иска да се показва. Затова спря да пее“, разказва Нелина. „Наследи от мен любовта към бойните изкуства и езиците. Аз като малка тренирах бойни спортове – карате, но майка ми и баща ми, като разбраха, ме спряха. Говори английски, а понеже приятелката му е гъркиня – научи и гръцки, тя е треньор по бойни изкуства“, обяснява Нелина.

Изненада

На 10 март тя отпразнува рождения си ден и само ден след като духна свещичките на тортата, замина за екзотичната дестинация със своята дългогодишна приятелка Дони Василева. Красивата изпълнителка отбеляза 55 години и си пожела да е здрава, за да може да сбъдне всичките си мечти.

„Мои приятели ме изненадаха и ме заведоха на ресторант на обяд. Казаха, че това е подарък“, разказва тя. Може да е семпло за някого, но певицата умее да цени моментите, наситени с емоция. Така тази година личния си празник посреща с най-близките си приятели на прекрасен обяд. Към пожеланията си Нелина добавя и едно по-голямо – всички войни по света да спрат и животът да влезе в нормалния си ритъм.

Юбилей

„Моят юбилей мина преди пет години. Тогава имах голямо желание да празнувам и събрах много хора. Сега избрах да бъда с най-близкия си кръг. Заминаваме за Египет – и преди съм ходила там, харесва ми и решихме да повторим. А и като гледаме офертите, трябваше да съчетаем свободното време, защото все пак имам ангажименти и участия – имаме работа“, разказва тя.

Нелина не крие годините си и си дава ясна сметка, че това, което е мислела за 55-годишните, когато е била на 18, няма нищо общо с реалността. „Сега годините не са такива, каквито едно време бяха. Ние реално водим един по-лек и хубав живот, ако се сравним с нашите баби, които по цял ден са работили на полето. Животът им е бил свързан с работа от сутрин до вечер. Така че годините изобщо не са такива, каквито бяха. Сега има всякакви глезотийки и когато водиш такъв начин на живот, съвсем нормално е да изглеждаш по-дълго време добре“, добавя тя.

„Бял мерцедес“

В началото на кариерата си започва по естествен път с фолклор. „С времето започнах да правя авторски песни – исках да пея мои песни, не кавъри. Първият чалга хит беше „Бял мерцедес“, казва тя.

Но от времето на „Бял мерцедес“ досега винаги е имала поне една фолклорна песен във всеки албум. Така че това, че днес набляга основно на фолклорните песни, не бива да изненадва.

„Тогава не ни достигна времето за една касетка и продуцентите казаха, че е по-лесно да направим още една песен. Харесахме мелодията – беше от детска песен. Текстописецът ме попита каква тема да бъде, а тогава беше най-голямата девалвация. Песента първо се казваше „Чейндж“, а в припева се пееше за бял „Мерцедес“.

Тайната за младостта на изпълнителката е ясна – важно е човек да е щастлив. „Виждам младежи на 60–70 години и пенсионери на 18. Важно е какво правиш в ежедневието си. Обикновено хората, които са по-деятелни, които постоянно правят нещо, творят, спортуват и са неуморни – нямат възраст. Това се превръща във формула на младостта. Духът, излъчването и желанието за живот – те правят човек да изглежда млад. Но за това трябва и воля. След определена възраст красотата и добрият външен вид не са даденост – те са резултат от много воля“, обяснява тя. А тя има воля.

Мляко

„Стремя се да се храня добре, защото вярвам, че човек е това, което яде. Старая се да купувам домашни продукти. Повече хапвам растителна храна, но ям и месо. Не ям картофи и ориз от много време. Млякото съм го спряла – никакви млечни продукти. Прясно мляко изобщо не консумирам. Замествам всичко със соево мляко.

Много обичам кафе – кафето е моята страст. Но си позволявам по две кафета на ден. Синът ми спазва така наречения фастинг. Опитах го и много ми хареса, затова се старая да вечерям по-рано“, казва Нелина.

Добрият външен вид обаче изисква и дисциплина. Поддържа тялото си с комплект от упражнения у дома. „Стана ми навик и всеки ден ги правя. Ако пропусна, направо ми липсват. Тренирам сутрин, като стана – превърна се вече в начин на живот, в хубав навик. След като спрях цигарите, това ми е вторият хубав навик.“

Певицата не крие, че се грижи и за външния си вид и е суетна в рамките на нормалното. Ходи на процедури за лице – лазер и стимулации за колаген. Харесва мезотерапията. „Маникюрът е много важен за мен – аз съм певица, ръцете ми са важен аксесоар. Една жена трябва да е с хубав маникюр“, споделя изпълнителката.

Дом

Свободното време за нея е рядкост, но когато го има – го използва творчески. „Нямам много свободно време, но когато имам, обичам да си стоя вкъщи. Харесва ми да готвя. Не съм голяма фенка на пътуванията, защото работата ми е свързана с много път. Много обичам да шия – да си правя някакви неща по дрехите. Харесвам и да рисувам. Като малка всичките ми тетрадки бяха изрисувани. По едно време се занимавах с калиграфия – правех емблеми и инициали по папките на моите съученици. Рисувах им тетрадките и чантите. Сега просто нямам време“, спомня си Нелина.

Интересното е, че музиката първоначално изобщо не е била основният ѝ талант. „Пеенето ми беше хоби като малка. Най-много рисувах и всички мислеха, че ще стана художник. Но ето – досега съм певица. В началото беше само за една година да попея. И така минаха 35 години“, казва певицата.