ШОК в Хавана! Маги Вълчанова попадна в свят без ток и интернет

Родната красавица Маги Вълчанова, носителка на престижния приз „Мис България“, си подари екзотична почивка в Куба.

Поемайки по стъпките на Хемингуей, брюнетката е успяла да опознае красотата и чара на Хавана, а след това се е потопила в приказната атмосфера на островите, кристално чистите плажове и забавленията под открито небе.

Кадри от първата си по-дълга почивка за 2026 година тя сподели в социалните си мрежи Фейсбук и Инстаграм. На фотосите Маги позира с широка усмивка и безгрижие, характерно за местните. Режим на тока, малко или почти никакви пари, липса на връзка – всичко това нашенката описва като подарък за живеещите там, които излъчват свобода, спокойствие и позитивизъм.

„Завързан петел за тръба на улицата, пепелник за пури, който „прави секс“, автобус за разглеждане на забележителности, бар „Бодегита дел Медио“ за мохито, различни ресторанти и хотели, които е посещавал.“

Вълчанова споделя някои от покорените дестинации, част от тях издават, че е успяла да види двете страни на Куба. Както природните забележителности, невероятно чистите плажове и острови, така и динамиката в същинската част на Хавана и бурния нощен живот.

„Специални благодарности на всички от групата „Плюс – щастливи си ден“ за невероятното приключение“, пише Маги под друг фотос, от който става ясно, че е била заедно с приятели, но и с напълно непознати.

Любопитна подробност е, че посещава легендарния хотел „Насионал де Куба“ – най-емблематичния исторически хотел в града с изглед към Малекон. Известен факт е, че в него са отсядали френският философ и писател Жан-Пол Сартр, легендарният боксьор Мохамед Али, първият космонавт Юрий Гагарин, бившият британски премиер Уинстън Чърчил, американският певец Франк Синатра и още много знаменитости.

Забавлението е било гарантирано. Хубавицата споделя и още моменти – как танцува салса в популярен кубински бар, а след това как посреща залеза с ритъм под открито небе. Всъщност Маги показва и поредица от видеа, запечатали веселбата под звуците на едни от най-известните и тематични песни за региона. Тя издава и нескромното си мнение, че някои от българите са по-добри от самите кубинци... Разбира се, с увереност и добро настроение.

Към настоящия момент нашенката все още събира слънчеви лъчи зад граница. Куба ще бъде само началото на нейното смело, дръзко и екзотично лято.

Аплодира Хаузер от първи ред

Нашенката е аплодирала хърватския челист Хаузер, който представи изключителен музикален спектакъл пред софийската публика в края на миналата година, от първи ред. Това издават видеа и снимки във Фейсбук.

„Хаузер – невероятно енергичен, магнетичен и секси. Започна с танго и виенски валс, мина през филмова музика, ориенталско, индийско, „Бела чао“, „Моя страна, моя България“ и завърши с хардрок. Всичко перфектно изсвирено. Концертът си заслужаваше“, коментира миската за събитието, останало като скъп спомен.

„Куба по стъпките на Хемингуей“

„Куба по стъпките на Хемингуей“ е най-популярната туристическа тематична обиколка, посветена на великия американски писател и дълбоката му връзка с острова. Неслучайно повечето хора, стъпили за първи път в Куба, залагат на основните точки като къщата музей, където той е живял близо 20 години и е написал „Старецът и морето“, както и любимите му барове – „Ел Флоридита“ за дайкири и „Бодегита дел Медио“ за мохито.

Вярва, че Дара има шанс за победа на „Евровизия“

Маги обича да коментира теми от дневния ред. Тя винаги е споделяла позицията си по актуални теми, обвързани с българския и световния шоубизнес. Неслучайно скандалите около тазгодишната национална селекция за песенния конкурс „Евровизия“ я провокираха отново да коментира – без маска и бариери.

„Харесва ми, че точно Дара спечели да представи България на „Евровизия“. Много адекватно стои и звучи на фона на модерните музикални тенденции в световен мащаб. Ако не решат да изберат пак някой с неясен джендър, мисля, че има голям шанс да се представи повече от добре“, казва моделката, пожелавайки сили и успех на звездата от „Вирджиния рекърдс“.