Наум е АУТ! Мартин Елвиса ще е новият водещ на "Ергенът" (Целият скандал)

Сериозна рокада се готви зад кулисите на романтичното риалити „Ергенът“. Все по-усилено се говори, че досегашният водещ Наум Шопов може да се прости с поста си още преди старта на шестия сезон, а на негово място да застане Мартин Николов – по-известен като Мартин Елвиса.

Причината за напрежението около актьора е свързана с договорните правила на bTV, които забраняват на лицата на медията да се появяват в продукции на конкурентни телевизии. Именно това може да се окаже проблем за Шопов, след като той бе забелязан на един от последните лайфове на „Като две капки вода“ по Нова телевизия, пише "Уикенд". Актьорът присъстваше в публиката заедно с половинката си Теа и дъщеря им Амая и дори публикува кадри от вечерта в социалните мрежи.

Според хора от телевизионните среди тази поява може да му изиграе лоша шега и да постави под въпрос бъдещето му като водещ на „Ергенът“. Още повече че недоволството на зрителите от представянето му се трупа от години. В мрежата не липсват коментари, че Наум изглежда скован и безцветен пред камера – толкова спокоен, че на моменти зрителите се шегуват, че всеки момент ще заспи в кадър.

На този фон все по-често се споменава името на Мартин Елвиса като естествен наследник на поста. Бизнесменът се включи тази година като основен коментатор в студиото към „Ергенът“ в „Преди обед“ и мнозина в екипа останали приятно изненадани от поведението му пред камера. Елвиса демонстрирал далеч по-освободен стил, чувство за хумор и директност – качества, които според част от зрителите липсват на Наум.

По-любопитното е, че според хора от продукцията именно Мартин е направил първата крачка. Той сам се предложил за водещ – и то зад гърба на Шопов, като дал ясен сигнал, че е готов да поеме ролята, ако му бъде предложена.

Още по-апетитно за продуцентите било, че Елвиса се съгласил на символичен хонорар, пише Intrigi.bg. За него телевизионната популярност и участията на екран са по-важни от самото заплащане – нещо, което силно наклонило везните в негова полза.

Нещо повече. Ако стане водещ, той ще пристига на снимките сам. За разлика от Наум, който по традиция заминава за екзотичните локации в комплект с цялото семейство. Актьорът от години пътува с половинката си Теа, дъщеря им Амая, тъщата Анжела, балдъзата Ая и майка си Мариана Станишева – все хора, чиито разходи също се поемат от продукцията.

Снимките на петия сезон приключиха преди броени седмици, когато Шопов се прибра в България. Подготовката за следващото издание на „Ергенът“ тепърва предстои, но в телевизионните среди вече усилено се шушука, че именно Мартин Елвиса е фаворит за мястото на водещ.

Дали Наум окончателно ще се раздели с ролята си и дали Елвиса ще поеме щафетата, вероятно ще стане ясно едва когато започне подготовката за шестия сезон. Засега обаче въпросът, който всички задават, е един – дали тази зима за снимките ще замине новият водещ, или отново ще гледаме Наум и цялата му роднинска делегация на екзотичната дестинация.