Лазар от "Мамник" рода с Изи от "Хелс китчън" (СНИМКИ)

Лазар от "Мамник" рода с Изи от "Хелс китчън" (СНИМКИ)
Румен Димитров
560
Инфлуенсърката Изабел Овчарова е снаха на актьора, в сериозна връзка е с брат му -

Актьорът Гринго-Богдан Григоров, изиграл плътеника Лазар в хитовия сериал "Мамник", се оказа рода с една от най-големите ни интернет сензации.

Известната инфлуенсърка, писателка и участничка в "Хелс китчън 6" Изабел Овчарова е в сериозна връзка с малкия брат на артиста - Стоил, с когото са много влюбени.

"Изи за мен е семейство, обичам я и е един от най-прекрасните хора, които познавам", изрази топлите чувства към снаха си Григоров пред "България Днес".

Интересен факт е, че хубавицата познава братята още от детските си години. Със Стоил дълго време са просто най-добри приятели, макар че той тайничко си я харесвал. Тя обаче все си имала гаджета и нещата просто вървели в друга посока. Докато в един момент, преди 4 лета, не се преоткрили.

Стоил и Овчарова са много влюбени

"Пораснахме и двамата", така определя катарзиса в отношенията им красавицата с над 411 хиляди последователи в мрежата.

Двойката страни от шума на медиите, прекарвайки повече време в уединение - в комфорта на дома и по спокойни почивки на море и планина. С тях често са Гринго и любимата му Мария.

Двете двойки често са по почивки заедно

"С тези хора мога да отида на гости на дявола, за да му покажа, че е дошло времето да се откаже и да се присъедини към силите на светлината", пише под кадър от тяхна обща ваканция плътеникът от фентъзи сагата.

Преди 7-8 години тайфата изглеждаше съвсем различна. По това време Изабел ходеше с тогавашния си партньор Петър, а Григоров бе гадже с актрисата Поли Недкова. Двете двойки бяха нещо като "приятелски семейства" - често излизаха заедно и се забавляваха.

Изабел участва в музикален клип на Гринго през 2017 г.

През 2017-а Изи дори участва в музикален клип към песента "#Бахти", в която звездата от "Мамник" и бившият на инфлуенсърката рапират.

