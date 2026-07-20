Адвокатът на Бахаров: Явор НЯМА да влезе в затвора

Популярният актьор Явор Бахаров, който бе задържан след акция за наркотици в петък, остава извън ареста.

Това обяви ексклузивно пред „България Днес“ адвокатът на обвиняемия Любомир Таков.

„Няма данни, които към днешна дата да обосноват предположение, че г-н Бахаров е извършил престъпление. В границите на ваканционен имот, в който Явор е съсобственик и който се ползва от още редица други лица, са открити саксии с насаждения. Не е изяснено със способите на НПК какви са по вид те и забранено ли е от закона тяхното отглеждане. Не е установено кога и от кого са внесени в къщата тези саксии, чия собственост са, кой е имал отношение към засяването и отглеждането им. Категорично това се е случило без знанието на моя клиент и членовете на неговото семейство“, коментира пред вестника Таков.

Популярният актьор бе задържан след специализирана полицейска акция срещу наркотиците в района на Перник. Операцията е проведена в село Долна Диканя, където при претърсване на имот са открити няколко саксии с канабис. В къщата, обитавана от театрала, е намерено и малко количество суха тревиста маса – около един грам. Срещу брата на Захари Бахаров е образувано бързо производство, като след изтичането на 24-часовото задържане е бил освободен.

Според защитника артистът е оказал пълно съдействие на органите на реда.

„Дал е подробни показания в качеството на свидетел, чието естество не мога да разкрия предвид следствената тайна, която обвързва и него като участник в процеса. Той няма повдигнато обвинение и респективно спрямо него не са наложени каквито и да е мерки за процесуална принуда. Предвид очакваното раждане на първото му дете от негово име моля той и семейството му да не бъдат притеснявани с повече въпроси. В първия удобен момент Явор ще направи изявление“, обяви адвокат Таков.

Въпреки солидното досие на актьора и последното му съдебно дело през 2022-а към момента той не се намира в изпитателен срок.

„България Днес“ потърси за коментар по темата и известния тъст на Бахаров – музиканта Пейо Пеев, който никак не се терзае от случилото се.

„Нямам притеснения, аз не съм и запознат точно със станалото. Знам само, че Явор е добре и в момента пътува за представление“, обясни бащата на Рая Пеева, която скоро се очаква да роди детето на Явор.

Секссимволът на родното кино излиза на голяма сцена в 20:30 тази вечер в морската столица Варна. Бахаров играе в комедията „Отчаяни съпрузи“ заедно с колегите си Бойко Кръстанов, Димитър Захариев и Даниел Пеев-Дънди. Към момента няма информация за отмяна на спектакъла и по всичко личи, че той ще се състои.