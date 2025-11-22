Алекс Николов става рапър, записва песен с известен бг изпълнител

Волейболистът Алекс Николов става рапър. Голямата звезда на националния ни отбор е запален музикален фен на този вид музика и подготвя свой проект.

Алекс ще запише парче с известен български изпълнител, който засега остава в тайна. Николов признава, че не е най-добрият певец, но ще се опита да се усъвършенства с времето Волейболистът слуша почти всякакви стилове музика, но най на сърце са му рап римите и модерните поп парчета. Въпреки това и чалгата не е чужда за Алекс, като това е най-предпочитаната музика а националния отбор по волейбол.

След второто място на световното първенство момчетата дефилираха с открит автобус в центъра на София, от който дънеха попфолк хитове. Това не се хареса на част от феновете. но по никакъв начин не развали настроението на героите от Сингапур. Чалгата кънти и от съблекалнята на отбора при големите победи. А след второто място в Сингапур целият отбор бе заведен на дискотека от Любо Ганев.

Алекс Николов вече подгрява феновете с първите си музикални изяви. Заедно със свои съотборници той направи импровизиран концерт и показа уменията си. Алекс танцува и пее на популярни български парчета, които знае наизуст. Компания му правят волейболистите Самуил Вълчинов и Християн Димитров

В момента Алекс Николов е голямата звезда на италианския „Лубе“, който е на трето място в най-силното първенство в света. Плътно до него е годеницата му Юлита Димитрова, с която са заедно от години. Наскоро красивата половинка на волейболиста призна, че страда от диабет, но винаги може да разчита на Алекс.

„Благодаря на него. който никога не ме е съдил, никога не ме е карал да се чувствам по-малка. Който ме приема с всичко. Той е моят дом, моята опора моето спокойствие в хаоса. Като жена с диабет знам какво е тялото ти да те предава, а духът ти – никога. Знам какво е да изглеждаш крехка, но да водиш войни, които никой не вижда Да се усмихваш красиво, докато в себе си броиш стойности, секунди, страхове.“