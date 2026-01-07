Любов, поезия и бизнес: Студената ВОЙНА между Яна Борисова и Диана Алексиева

Две модерни, умни и успешно монетизиращи публиката си дами напоследък фокусират любопитството със задкулисния си дуел.

Журналистката Диана Алексиева и писателката Яна Борисова доказват, че в България има потребители на извисяващи духа жанрове, но и че битката за тях може да бъде безпощадна. Двете са яростни конкурентки в арената на продуцентството и се борят за всеки зрител, който трябва да си купи билет за спектаклите им — „Поетите“ и „За любовта“.

Доскоро съперничеството тлееше тихо и някак между другото. При декемврийския гастрол на „Поетите“ с новата им програма „За жената“ в препълнената Зала 1 на НДК обаче стана ясно, че войната тепърва ще се разгаря.

Захари Бахаров, една от звездите в „Поетите“ и съпруг на Диана Алексиева, представи скеч, който нямаше общо със стиховете на класиците. В стила на своя софийски зевзек и тарикат Бай Славе от моноверсията „Чамкория“ по романа на Милен Русков актьорът се подигра със „За любовта“, без нито веднъж да спомене конкретно име. Направи го, докато лееше остроумието си върху шопинг платформата Тему.

Бахаров иронизира, че оттам може да се купи „всичко“ — в мъжка и женска версия, намеквайки за някои представления на „За любовта“, които вървят с тази марка. Разказа, че в Тему пазаруваш готови „неща“, на които просто сменяш името, че дори можеш да си поръчаш артисти — макар че той не познавал част от тези, за които говори.

Малко след шоуто известният композитор, пианист, аранжор и преподавател в Консерваторията Милен Кукошаров, ключов член на екипа на „За любовта“, публикува пост, от който стана ясно, че се чувства лично засегнат. Бахаров отхвърли тезата, че е отправял непочтителни реплики към маестрото. В онлайн пространството пък се заговори, че клипът с пародията е бил премонтиран.

Разбира се, трудно е да си представим, че Захари Бахаров би предприел подобен ход без благословията на съпругата си — Диана Алексиева, която още от началото на телевизионната си кариера като водещ и сценарист често е попадала в центъра на бизнес противопоставяния.

Предстои да разберем дали през януари и февруари, когато са следващите издания на „За любовта“ по текстове на Яна Борисова, ще има ответен удар — опакован в закачка или по-радикална атака. Тогава на сцената ще излязат Цветана Манева, Александър Сано, Радина Кърджилова, Ани Пападопулу, Петър Антонов, Пламен Димов, Велина Георгиева, Дарин Ангелов, Петър Дочев, а на рояла по традиция ще бъде Милен Кукошаров.

Междувременно в Народния театър се говори за напрежение между представителите на двете „групировки“. Не е изключено Радина Кърджилова и Пламен Димов, Ани Пападопулу и Дарин Ангелов да са леко засегнати от реакцията на Теодора Духовникова, която в клипа се смее от сърце, докато Бахаров сипе духовитости. Още повече че Духовникова е близка приятелка на Диана Алексиева.

Владимир Пенев също се подсмихва, макар да се стреми да играе ролята на патриарх и умиротворител. Наскоро той коментира пред „Филтър“, че „Поетите“ не смятат стиховете за своя изключителна територия и дипломатично добави, че „за всички има място под слънцето“. Вероятно по повод въртележката от сменящи се участници в „За любовта“, в която се включи дори Николаос Цитиридис, Пенев заключи:

„Ние сме консервативен проект — не каним нови хора. Ако някой е зает, отива да си върши работата, но не го заместваме.“

Най-деликатна е ситуацията за Юлиан Вергов — част от „Поетите“, а в същото време ученик и любимец на Цветана Манева, основен ментор и покровител на Яна Борисова. Вергов играе в няколко спектакъла по нейни текстове и е убедителен в една от най-новите пиеси — „Наполетано“, където партнира на Петър Антонов. Финалът е предвидим, но драматургично издържан.

Същото не може да се каже за „Морето след теб“, където Вергов е в дует с Радена Вълканова. Опитни и преминали през какво ли не под прожекторите, двамата използват всякакви трикове, за да извадят от летаргията една буксуваща любовна история.

„С гръб към залеза“ също не предлага сериозна сюжетна атракция — четири схематични изповеди, въпреки усилията на Вергов, който се включи в състава по спешност след контузията на Стефан Вълдобрев. И тук любовта остава повече литература, отколкото театър. Забуксува ли романтиката, зрителят започва да мисли за изхода. Както казва самата Борисова: „Вдъхновението е скъп и трудно намираем наркотик.“ Периодичното му свръхпроизводство закономерно буди недоумение. Не е срамно вдъхновението да излезе в заслужена ваканция.

Като всеки талантлив и интелигентен професионалист, Яна Борисова още преди десетина години откри формулата, която ѝ позволява да трансформира персоналната съдба в платено зрелище.

Първият опит на Христо Мутафчиев да повдигне завесата над драмата около инсулта си в „За теб“ не се оказа особено успешен. Може би защото той все пак запази граница между личното и сценичното. За разлика от Александра Сърчаджиева, която в „На живо“ споделя без автоцензура — за майка си Пепа Николова, за баща си Йосиф Сърчаджиев, за съпруга си Иван Ласкин. Публиката, жадна за интимни детайли, е разплакана и доволна. Успехът ражда продължение — по холивудски, щом боксофисът го позволява.

Остава лек привкус на манифактура — не защото Сърчаджиева не се справя, а защото и тя, като майка, сама отглежда детето си. Комерсиалното винаги носи риск от емоционална експлоатация. Въпросът е кой го управлява по-умело — и кой ще спечели тази културна война.