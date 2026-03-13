Андреа на съд заради пари от Кубрат

Призоваха ме, за да обясня защо е платил две почивки на родителите ми и на чистачката, която му е изгладила ризата, казва певицата

В ранните часове на вчерашния четвъртък вместо на сцената или пред камера за нов клип попфолк звездата Андреа се оказа на едно от най-нетипичните за нея места - в съдебната зала.

Причината? Иск, подаден от човек от обкръжението на дългогодишната й половинка Кубрат Пулев, който поставя под въпрос финансовите жестове на боксьора към нейното семейство. За Андреа ситуацията е не просто абсурдна, но и дълбоко обидна. В основата на спора стоят платени почивки, на които певицата е заминала заедно с родителите си, като средствата са били осигурени от Пулев.

Певицата дава обяснения пред съда Снимка: Пламен КОДРОВ

"С майка ми и баща ми трябваше да се явим в съда тази сутрин по дело заради това, че Кубрат Пулев ни е платил две почивки. За мен семейството винаги е на първо място и трябваше да се обяснявам защо Кубрат е направил този жест към нас. Получих информация, знам кой е човекът, който е предявил тези претенции или и аз не знам как да ги нарека, но няма да го споменавам въобще сега. Но искам пак да кажа, че нашето приятелство с Кубрат е дългогодишно и никой няма да може да го развали", сподели Андреа пред Съдебната палата.

С пусната коса, без грим, с високи обувки, купени за нея от Кубрат Пулев от Ню Йорк, както спомена, Андреа не скри огорчението си от цялата ситуация, в която е замесена.

"Има хора, на които не им е приятно, че съществува уважение и разбирателство между двама човека, без значение дали те са заедно или не, и други, на които не им е приятно това", добавя певицата.

Андреа припомня, че връзката им с Кубрат невинаги е била блясък и лукс. Те са започнали пътя си заедно, когато и двамата са имали "нула приходи", и са се подкрепяли взаимно до постигането на световен успех.

"15 години няма как да се изтрият ей така, защото някой е решил, че му преча", казва още Андреа.

Двамата бяха дълги години заедно Снимка: Архив

Според нея това е естествено продължение на отношенията им, градени от нулата. Певицата подчертава, че в моменти на изобилие тя също е помагала финансово на Кубрат. Според нея е "смешно" трети лица да правят сметка на това кой е приготвил закуската или кой е платил на чистачката за изгладените ризи.

За нея тези разходи са част от "съвместния бивш живот", дори и без официален брак.

И като цяло тя е съгласна, че когато един мъж няма официален брак с жена, е напълно свободен в своя личен избор на партньорка.

"Има хора с извисено мислене, които не могат да разберат приятелството между мъж и жена. Аз например не мога да се наместя там, където е имало или има любов. И на мен на душичката ще ми тежи този тип отношения. Затова, ако той ми е показал, че има достатъчно сериозна връзка, аз щях да го разбера", казва Андреа.

Най-голямото разочарование за нея обаче не е самият съд, а отсъствието на Кубрат Пулев в залата. Въпреки обещанието му да се появи и да застане зад нея той не е дошъл в залата.

"Очаквах, че ще спази мъжката си дума. Вярвах, че след като е казал, че ще бъде там, ще го направи, но ето че съм се лъгала", признава тя с видима тъга.

За Андреа това значи, че Кубрат Пулев не държи на приятелството им, което най-много я разочарова.

"Случаят ми оставя горчив вкус в устата за това как дългогодишни отношения могат да бъдат раздробени на фактури и съдебни обяснения. За мен това е битка за достойнство и признание на всичко, което и аз съм дала на Кубрат през годините", допълва още тя.

"Знаете ли какво пише на гърба ми? Татуирала съм си мотото: "Съдбата обича смелите", и може да е странно, но аз съм много мъжко момиче и винаги ще държа на точните отношения и думи", казва тя.

За Андреа случката се изразява в това да защити правото си на минало, което не подлежи на съдебен отчет.

"Приятелски са ни отношенията. Така си мислех допреди малко, но явно само аз си мисля така. Не разбирам защо да не си помагаме в този живот - ти ми помагаш, аз ти помагам. Това е животът", констатира певицата.

"България Днес" потърси и жената до Кубрат Пулев, която роди две деца на шампиона ни по бокс - момче и момиче.

"Моля ви, не знам за какво говорите. Не ме замесвайте", каза Розали Петрова и затвори телефона.

Кобрата е първият й мъж

Когато се запознават, Андреа (Теодора Андреева) е едва 19-годишна и тепърва започва музикалната си кариера. Кубрат е първият й мъж и по това време е перспективен боксьор, но далеч от милионите и световните титли. Срещат се в столично заведение. Андреа често е разказвала, че в началото са нямали почти нищо и са споделяли малък апартамент. През годините двамата изградиха имиджа си едновременно. Андреа се превърна в най-експортираната българска певица, а Кубрат - в Кобрата, претендент за световната титла в тежка категория. През по-голямата част от връзката им те бяха неразделни. Кубрат се е появявал в нейни видеа (например в хита "Хайде, опа"), а тя посвещаваше песни на него. През 2014 г., преди мача с Владимир Кличко, Кубрат обяви, че ако победи, ще се оженят на ринга. Той загуби, а сватба така и не се състоя, което се превърна в "болна тема" за феновете и медиите.