Последни
Популярни
Горещи

Битата от мутра Мис България: Преживях нещо, което никоя жена не трябва да преживява!

https://hotarena.net/laifstail/bitata-ot-mutra-mis-balgariya-prezhivyah-neshto-koeto-nikoya-zhena-ne-tryabva-da-prezhivyava HotArena.net
Румен Димитров
147
Битата от мутра Мис България: Преживях нещо, което никоя жена не трябва да преживява!

Румен Димитров
147

Преживях нещо, което никоя жена не трябва да преживява!

Това каза пред "България Днес" нападнатата посред бял ден на оживен столичен булевард Мис България - Александра Кръстева, чийто насилник все още се издирва от полицията в София.

"Карах по бул. "Гешов" в средната лента. След като преминах кръстовището с бул. "България" в посока бул. "Петко Тодоров", кола от дясната лента внезапно ми засече пътя и излезе пред мен. Свирнах с клаксона", започва своя разказ миската, която бе шамаросана от бабаит на булеварда.

"Когато свирнах с клаксона, той изведнъж наби рязко спирачки пред мен. Аз намалих, след което той отново наби рязко спирачки и директно спря на булеварда. Според мен искаше нарочно да се забия в него. След това от колата слезе мъж на около 40-50 години с мутренска походка и тръгна директно към мен. Аз отворих прозореца, за да чуя какво ще каже, понеже реших, че може да съм го опряла в последния момент. От адреналина не разбрах дали съм го чукнала. Той се надвеси към колата ми и изкрещя: "Кво ми свириш, ма?!" и ми заби шамар", разказва красавицата.

Александра споделя, че след удара бабаитът си е тръгнал най-спокойно - метнал се е в колата си и просто е продължил.

"Аз останах в пълен шок. Някак успях да стигна до най-близкия паркинг и се обадих на телефон 112. Дойде полиция, а аз толкова не знаех къде се намирам. Полицаите дори искаха да извикат Бърза помощ, за да ми бият успокоително. Не се наложи, защото успях да се овладея. След това дадох показания и по случая вече има започнато разследване", споделя Мис България 2022, която казва, че заради шока не е успяла да запомни номера.

"Видях марката на колата, както и модела. Всичко, което видях, казах на униформените. Също така дадох описание на мъжа, който ме нападна. Полицаите бяха категорични, че ще гледат камерите, понеже там има много. Също така има и спирка за автобуси. Казаха ми, че ще се свържат с мен, ако има нещо ново по случая", споделя миската, която е огорчена, защото е имало много очевидци на грозните сцени, но никой от тях не й е оказал помощ.

"Имаше хора по тротоара, също и коли зад мен, но никой не реши да види какво става, дали съм добре или не", разочарована е миската.

В момента тече разследване по случая, а ченгетата продължават да издирват насилника. Те се надяват, че камерите в района са го заснели и ще могат да видят номера на возилото. По този начин ще го открият, арестуват и обвинят за насилието над хубавицата.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.