Английските тайни служби засекли план за стрелба със снайпер по Слави

Слави Трифонов май е заживял в миналото. Шоуменът-политик, който в последно време старателно се крие от всякакви форми на публичност с изключение на писмени публикации в социалните мрежи, тези дни се престраши да излезе на светло и да даде интервю пред своята дясна ръка – Евгени Димитров-Маестрото. Вместо обаче да сподели нещо съществено за своите планове занапред, той се впусна в спомени за светлото минало. От близо час разговор стана ясно, че все още живее в славните времена на предаването си в Би Ти Ви, големите си концерти, музиката, зрелищата и шоубизнеса. „Ку-ку Бенд” за мен е всичко!”, откровен бе Слави. И въпреки това той не смята да се връща на сцената.

„Ку-ку Бенд е смисълът на моя живот!”, сподели Трифонов в подкаста на Евгени Димитров, който може да се гледа на сайта на 7/8 ТВ. „Това, че аз се занимавам с някакви други неща, които дойдоха логично на базата на някои събития, това не означава, че някакви други, които са в основата на моята личност, не могат да продължават. Защо да не пея?”, отсече Слави. Евгени веднага го подкрепи: „Разбира се, че трябва да пееш!”. „Кеф цена няма! На мен ми доставя удоволствие. Плюс това, като правиш повече песни, е възможно някоя да стане много добра. Ако не правиш песни, как ще стане някоя песен много добра? Разчиташ на историята, а аз не гледам исторически на това, което сме направили, въпреки че сме направили много песни”, впусна се в обяснения Слави.

Въпреки тези негови думи, интервюто му издава точно обратното – че той като че ли е започнал да живее основно с мисълта за миналото или поне в момента, в който е разговарял с Евгени, е бил в такова настроение. Дългия за пореден път се впусна в разсъждения за раздялата си в Би Ти Ви преди повече от 6 години , какво пищно и скъпо шоу е правил там, как това било знак за уважение към неговата публика, как, ако са му дали свобода и не го ограничавали в темите, които засяга в предаването си, е можел да остане в телевизията още години наред. След това дойде ред и за спомени за славните концерти и десетките хиляди фенове, които се събираха по стадионите, за да го слушат. „Аз казах, че ще пея, докато мога. Можех и още, ама...”, започна темата Слави и продължи с шокиращи разкази за заплахи, които е получавал по време на излизанията си пред публика.

На първият концерт в „Арена”-та му се обадила тогавашната вътрешна министърка Румяна Бъчварова и казала: „Имаме заплаха за атентат – че ще има взрив. Имаме съмнения, че това не е шега”. Слави питал кой носи отговорност, ако това стане, а отговорът бил: „Вие!”. „Имам екипи с кучета, те ще претърсят, вече претърсват”, не паднал по гръб Дългия. Министърката казала, че хора от нейното ведомство могат да се присъединят към тези проверки, но въпреки това нейното предложение е концертът да се отмени. „Ако трябва, ще проверяват всяка седалка, но няма да спра концерта!”, отсякъл Дългия.

През 2004 г. преди концерт в Лондон пък предупредили Слави за опасност да го застрелят със снайпер. Още в България шоуменът имал среща с представител на тайната разузнавателна служба на Великобритания (MI6). „Идва един изпит, сух, висок – типичен англичанин, и казва: „Имаме силни обективни съмнения, че ще ви застрелят със снайпер в Лондон!”. „А имате ли информация какъв ще е снайперът?”, отговорил с въпрос родната знаменитост. „Не се шегувайте, защото имаме сериозни притеснения!” – „Това са глупости! Нямам съмнения, че това са тъпотии!”, отвърнал българинът. Човекът от службите му обяснил, че Англия не може да допусне да убият българска звезда в столицата на страната. „Можете ли да ме спрете?”, питал Слави. „Не мога да ви спра, мога само да ви препоръчам”, отвърнал англичанинът, а отговорът, който получил, бил: „Тогава ще ви дам покана за концерта!”.

На летището в Лондон българите били посрещнати от полицията. „20-30 човека с костюми ни обградиха и казаха: „Ние сме от Скотланд Ярд!”, разказа Слави. „И ни ескортираха до хотела, и бяха с нас през цялото време, включително на концерта”, допълни Евгени. На 4 преки от залата, в която българите свирили, имало проверки за оръжие на всички фенове. Всеки човек бил претърсван от полицай. Шоуто, както се досещаме дори и само от това, че Слави до днес е жив, е минало без инциденти. Без взрив мина и концертът, за който министър Румяна Бъчварова е предлагала да бъде отменен.

Двамата съмишленици за пореден път разказаха как са ползвали сцената на „Металика” и „Депеш мод”, как на концерт на закрито – в „Арена София”, са вкарали хеликоптер, по какъв начин са извадили трактор пред публиката си, как Слави е пял под дъжда на Националния стадион „Васил Левски”, защото не искал да е сух, когато публиката му е вир-вода, а веднъж в зала 1 на НДК накарал Маестрото да свири Шопен, макар че не било репетирано и не фигурирало в предварителния сценарий.

Въпреки тези спомени, които топлят сърцето му, въпреки новите песни, които ще продължи да записва, и желанието на феновете му отново да го видят на сцената, Трифонов не смята да прави нови концерти. „Сегашното ми амплоа малко изключва това”, обясни той. Приемал политиката със същата отговорност, с която навремето е излязъл да пее под дъжда на стадион „Васил Левски”.

Освен всичко друго, от разговора с Маестрото стана ясно, че Трифонов май се мисли за безгрешен. „Никога не ми е било водещо да ме харесват, но винаги съм постъпвал правилно!”, отсече той. След това все пак уточни, че е имало и моменти, в които е грешал. Единственото нещо, което уж бившият шоумен спомена за управлението на страната ни, е свързано с въвеждането на еврото като официална валута в България. Според него с времето хората ще оценят този ход като правилен, защото в нашата страна ще започнем да живеем със стандарта, с който живеят всички страни, в които се разплащат с евро.

В момента, изглежда, мислите на Трифонов са заети основно с предстоящите 4 поредни концерта на „Ку-ку Бенд” със Софи Марнова в „Арена София”. Това са първите артисти в страната ни, които успяват да напълнят за 4 поредни вечери тези зала, която е най-голямата в страната ни. Слави решил да купи за въпросните събития нови инструменти за своите музиканти, макар че те и без това разполагали с най-доброто в световен план. Той обаче искал нещо извънредно за тях. Питал изкуствения интелект къде може да намери най-хубавите китари в света и той го „изпратил” при германския майстор Йенс Ритер, с чиито инструменти навремето е свирел Принс, а днес клиентка му е Лейди Гага. Слави показа 4 китари, които вече е купил от този майстор.

Проверка на „Уикенд” показа, че една от тях се предлага за близо 15 хиляди евро или 30 бона в български пари. Предстояло да купи още два инструмента, които ще са още по-скъпи, защото ще се изработят в единични бройки – само за „Ку-ку Бенд”. „Ку-ку Бенд” ми липсва! Разговорите, Годжи, Краси... ти, който винаги си екзактен!”, призна Слави пред Евгени. Феновете му в социалните мрежи се втурнаха да го молят за нов концерт, но засега ще трябва да се задоволяват само с песни на запис. Дългия се зарече да продължава да прави нови парчета.