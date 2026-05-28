Антъни Пенев срази всички: Гаджето му е внучка на Чапа, а има дете от известна актриса!

Ето я жената до Антъни Пенев! Звездата от сериала „Вяра, Надежда, Любов“ по Би Ти Ви от години дели живота си с колежката си Боряна Маноилова.

Оказва се, че красавицата далеч не е непознато име. Боряна идва от едно от най-разпознаваемите артистични семейства у нас. Майка ѝ е актрисата Албена Ставрева – име с десетки роли в театъра и киното. Дядо ѝ е легендата Георги Чапкънов-Чапа, най-известният български скулптор, чиито творби са част от световни колекции и музеи. На този фон Маноилова успява да изгради собствено име. Завършва НАТФИЗ, снима в български и чужди продукции, излиза на театралната сцена, а за ролята си в пиесата по световния бестселър „Серотонин“ стига до номинация за „Икар“.

Любовта между екранния акушер-гинеколог д-р Богдан Кацаров и красавицата се заражда покрай театъра. Двамата се събират заради общата им работа в постановката „Тартюф“, чиито репетиции започват в края на 2023 г. Оказва се, че съдбата ги е срещала по-рано в курсовете на покойния режисьор Димитър Еленов. Тогава обаче двамата почти не си говорят. Днес репетиции, представления и общи проекти често запълват всекидневието им. Именно така успяват да прекарват повече време заедно въпреки тежките графици и постоянните ангажименти. Боряна е и човекът, който стои до Антъни в периодите на съмнение и напрежение около работата му.

„Тя изключително много ме подкрепя! Аз съм много критичен към себе си. Тръгнах колебливо, но в процеса открих и себе си, и персонажа си. Беше ми трудно да гледам сериала. Тя през цялото време ми казваше, че всичко е наред. Но трудно ѝ вярвах – като си навия, че нещо не е наред, трудно се убеждавам, че е обратното. Но тя през цялото време ме подкрепяше и за повечето неща се оказа права“, споделя актьорът за възлюбената си.

Пенев не крие и друга важна част от живота си, а именно това, че има син. Момченцето е на 8 години и по думите на близки прилича удивително на баща си. Йоан вече следи професионалните успехи на родителя си и се вълнува от съдбите на героите му. Антъни често публикува моменти с детето, а близки до двойката отбелязват, че Боряна също присъства естествено във всекидневието им, включително по време на пътувания и почивки.

Майката на Йоан също е в актьорските среди. Диана Ханджиева развива успешна театрална кариера и участва в куп постановки. Макар двамата с Пенев да са разделени, играят заедно в спектакли и продължават да поддържат нормален контакт покрай сина си. Част от общите им професионални срещи са и на сцената на Плевенския театър, включително в постановката „Елате ни вижте“.