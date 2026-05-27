Виолина Доцева, която ще изиграе Лили Иванова: Свирех на улицата, за да имам пари за храна

"Когато бях в НАТФИЗ, излизах по обяд на площад "Славейков", свирех 2-3 песни и по този начин си събирах пари, за да мога да си купя храна. Така успявах да имам нещо в джоба до края на деня."

Това искрено изповяда актрисата Виолина Доцева, която беше избирана да изиграе великата Лили Иванова в биографичния филм "Лили - любовта е живот".

С изявите на улицата Виолина успява да събере пари, за да си плати обучението в театралната академия, като с изкараните средства паралелно успява да се издържа и да си плаща всекидневните нужди.

"Свиренето на улицата е едно от най-хубавите неща в живота ми! Даде ми повече смелост и се превърна в учебник как да вярвам в себе си, независимо къде съм. Минават хиляди хора и всеки ден те преценяват, но това е открита сцена и всеки може да ти каже какво му харесва или не. Много често опитвам нещо на улицата и след това го нося на сцената. Трябва да си смел", обобщи този период от живота си Доцева.

Едно от изпълненията й на столичната "Витошка" е споделено от Графа, който вероятно е трогнат, че Виолина изпълнява един от най-големите му хитове - "Давам всичко за теб". Отново там преди четири години актрисата свири през лятото, за да успее да събере пари и да си купи каравана, което й е сред големите мечти.

Талантливата актриса и певица разказва, че е имала и друг момент на изпитание, свързан с професионалната й кариера. Когато съобщава на баща си, че е приета в НАТФАЗ, таткото й отвръща, че това са глупости и тези глупости идват в главата й от майка й, която също е човек на изкуството.

"Пея още от детската градина, но родителите ми си представяха, че ще се занимавам с по-сериозни неща", разкрива още артистката, която покрай изявите си на улицата е била канена да извие глас на няколко сватби.

Виолина е много активна в социалните мрежи, като споделя свои медийни изяви, както и концерти в столични клубове. Но ревностно крие личния си живот и не споделя дали има човек до себе си. Единствено преди години си пуска снимка с младо момче в Москва, но на вълната от въпроси, дори от колежки, отговаря, че са само приятели. Споделя също кадри от детството си, както и стихове, които пише. Преживява и външна трансформация, като отрязва дългата си коса и в момента е със съвсем къса, което максимално я доближава до визията на ранната Лили Иванова.

Доцева е избрана след 4-месечен кастинг, а снимките на "Лили - любовта е живот" започват през април 2027 г., съобщи продуцентът Иван Христов. Новината дойде на събитие, състояло се броени минути след втория концерт в зала "Олимпия" в Париж на най-голямото име в българската поп музика. Доцева беше представена от режисьорката на филма Яна Титова. Тя припомни, че сценарист на лентата ще е Емил Бонев, а оператор - Мартин Балкански.

"Както Лили Иванова няма мечти, тя има цели, така и ние имаме една-единствена цел - да представим нейната история толкова вдъхновяваща, толкова лична и емоционална, колкото е, с цялото достойнство, което тя заслужава. Така че й благодарим за тази чест", заяви Титова.

Виолина Доцева е родена на 6 юли 1993 г. През 2019 г. завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Атанас Атанасов. Виолина има Номинация за награда "НАТФИЗ НАЙ-НАЙ-НАЙ 2019" - категория "Актриса за драматичен театър". Интересите и заниманията й са в областта на театъра, киното, музиката, поезията, изобразителното изкуство и музикалната педагогика.