Дънди останал без глас за Бони Тейлър: Беше ми истински ад!

Даниел Пеев-Дънди все още не може напълно да осъзнае какво му се е случило след грандиозния финал на „Като две капки вода“. Големият победител в сезона „Слънце“ признава, че моментът, в който 12 000 души в зала „Арена 8888“ са скандирали името му още преди водещите да обявят резултатите, е бил истинското признание за труда му.

Интервю за в. "Филтър"

„Още не мога да го осъзная, но това, че 12 000 души скандираха моето име, ме направи истински щастлив“, споделя той. А когато се връща към вечерта на победата, не може да не отбележи символиката в случилото се. Спечелил е с песента „Магистралата към Ада“, а след това е дарил автомобила си на човек, който води тежка битка с онкологично заболяване.

„Наградата я дадох на човек, борещ се с онкологично заболяване, за да не отиде толкова рано в Рая“, казва Дънди и допълва, че хората непрекъснато са поставяни пред изпитания. Според него човек трябва да е готов да се лиши от нещо, за да му бъде дадено друго, а най-важното винаги остава здравето.

След победата актьорът все още не е успял лично да разговаря с музиканта и композитор Боян Христов, на когото дари автомобила си. Причината е, че той се лекува в Турция. Дънди обаче поддържа връзка с негови близки, за да бъдат уточнени всички организационни подробности около прехвърлянето на наградата.

Победителят не крие и възхищението си от Краси Радков, който също дари спечеления си автомобил преди години. Според него подобни жестове показват, че артистичното съсловие държи на колегите си и си помага. Дънди разкрива, че именно Краси Радков е бил човекът, който му е звъннал още след първия лайв.

„Продължавай все така да не се взимаш на сериозно и да си самоироничен. Ти си добър човек, пееш страхотно и всичко ти се получава. Може би ще спечелиш“, били думите на Радков тогава. След финала той отново е сред първите, които се обаждат на Дънди. Двамата разговаряли за решението да бъде дарен автомобилът и за това, че подобни постъпки са достойни за уважение.

Най-силният момент за победителя обаче остава реакцията на публиката. Докато хиляди хора скандирали името му, той си казал само едно: „Благодаря ти, Господи!“. По думите му именно това е истинската награда.

Сред хората, които са вярвали в успеха му още преди обявяването на резултатите, била и Емилия. Докато двамата чакали решението на журито и зрителите, певицата му прошепнала: „Дънди, хората те искат!“. Подобно предчувствие имала и Алекс Раева, която още преди излизането им на сцената му споделила, че има усещането, че именно той ще спечели.

Дънди е благодарен и на Пламена Петрова за хубавите думи по негов адрес. Той я определя като изключителен артист и изпълнител, а също и като човек, в когото е открил истински приятел.

Сам признава, че е влязъл в „Като две капки вода“ най-вече за да се забавлява и да изкара някой лев. Не е очаквал да спечели подобна награда, а още по-малко автомобил от такъв клас. Затова решението да го дари дошло съвсем естествено.

„Бях споделял с приятели, че ако съм победител, ще направя точно това. Сякаш Господ реши да ме изпита и да види дали имам топки, за да го направя. Е, направих го!“, казва той.

Самият Дънди не крие, че продължава да кара старата си кола и няма никакви притеснения от това.

„Имам си кола на около 140 000 километра и не ме е срам. Карам си я. Даже скоро ще я газифицирам и въобще не ме интересува“, заявява с усмивка.

Малцина знаят, че зад успеха му в шоуто стои сериозно физическо изпитание. През всичките три месеца на предаването той е бил с разкъсан ахилес. Контузията получил по време на тренировка във фитнеса, след като прекалил с желанието си да влезе във форма.

„Исках да изкарам плочки на корема. Напънах се да вдигна 100 кила и вижте какво стана. Не извадих плочки, но пък пострадах“, разказва той.

Когато продуцентът Кирил Киров-Кико му предложил участие в шоуто, Дънди дори не бил сигурен дали ще издържи физически. Въпреки това приел предизвикателството. През цялото време си е биел инжекции, ходил е на физиотерапия и едновременно с това е играл в над 60 театрални представления в различни градове на страната.

Най-тежкото му изпитание в „Капките“ било превъплъщението в Бони Тейлър. До последния момент почти нямал глас и не знаел дали ще успее да изпълни песента.

„Беше ми истински ад тогава“, признава той. След седмица, изпълнена със спектакли и пътувания из страната, се наложило да си даде два дни почивка и да опита всичко възможно, за да възстанови гласа си. В крайна сметка успял да изпее песента в оригиналната тоналност и дори спечелил лайва.

Сред най-трудните образи в шоуто Дънди посочва народната певица Мария Кехайова. Самият той не бил сигурен доколко се е справил успешно, но впоследствие разбрал, че изпълнението му се е превърнало в истински хит в социалните мрежи. Впечатлен останал и от самата Кехайова, която определя като сърдечен и широко скроен човек с великолепно чувство за хумор.

Сериозно предизвикателство били още образите на Бони Тейлър, Бритни Спиърс, Мила Роберт и бразилската група „Карапичо“, особено заради необходимостта да се пее по начин, който е далеч от естествения му тембър.

След края на шоуто Дънди се завръща към театъра. Предстои възстановяване на спектакъла „Кучки“ със Станимир Гъмов, Невена Бозукова-Неве, Албена Павлова и Петьо Петков-Шайбата, както и участие в нова постановка на театър „Мелпомена“. Актьорът не крие, че би искал отново да снима кино, тъй като вече година и половина не е участвал във филм или сериал.

Покрай успеха си в „Капките“ той не е изоставил и музикалните си планове. Заедно с Десислав Данчев-Десо от група „Мастило“ работи по нов проект и съвсем скоро ще представи песен, записана още преди влизането му в шоуто.

Що се отнася до личния живот, Дънди признава, че все още няма конкретни планове за сватба с приятелката си Емилия, но двамата гледат в една посока.

„Аз какви неща съм подписвал, та от подпис в гражданското ли да се плаша? Важното е, че съм още с Емилия, а това доказва, че съм все по-близо до тези неща“, казва той. Двамата не са определили дата или място за сватба, но се надяват скоро да имат дете.

А на въпроса кое ще бъде следващото риалити, в което би участвал, Даниел Пеев-Дънди отговаря с типичното си чувство за хумор. Според него, с неговите „невероятни пластически възможности“, може да се пробва в „Сървайвър“, но първо трябвало да качи поне до 140 килограма, за да може спокойно да гладува и да отслабва на острова.