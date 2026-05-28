Турски звезди арестувани за наркотици

Почти целият филмов елит на Турция, познат и от малкия екран, попадна под ударите на голямо разследване в южната ни съседка срещу дрогата.

Миналата седмица бе обявено, че обичаната турска актриса Серенай Саръкая, или Мира Бейлидже по ролята ѝ в „Кварталът на богатите“, както е позната на българската публика, са арестувана. В сряда на май Серенай се е завърнала в Турция след дълъг престой в чужбина.

Актрисата е рекламно лице на световни марки като „Булгари“, „Хед енд Шолдърс“ и други. При пристигането си звездата от „Кварталът на богатите“ е задържана и откарана с полицейски ескорт за снемане на показания. Горещи кадри от мястото на събитието създават драматизъм, но няколко часа по-късно Саръкая се прибира вкъщи, след като е казала на следователите каквото знае.

Разследването, превърнало се в най-голямата операция срещу разпространението на дрога, започва преди близо година.

През октомври 2025 истанбулската прокуратура образува проверка. Започват арести и обиски, които първоначално засягат лица от сенчестия свят, но в края на 2025 под удара попадат богатите и известните.

Дилан Полат (инфлуенсърка), Берак Тюзюнач (актриса), Каан Йълдъръм (актриса), Дерин Топрак и др. са първите, свързани с бизнеси и финансови пирамиди.

През януари 2026 към тази компания се прибавя и бившият футболист Юмит Каран. През март и април има нови „медийни“ вълни от арести.

Сред задържаните са Симге Саън, Мелек Моссо, Ибрахим Челиккол и Мустафа Джеджели. Последните двама са известни и на българската публика. Ибрахим Челиккол се е появявал в сериалите „Черно-бяла любов“ и „Имало едно време в Чукурова“.

Последната майска вълна засяга освен любимата на зрителите Серенай Саръкая и артиста Мабел Матиз. Той е певец, композитор и текстописец.

Огромното мнозинство от заподозрените шоуелит бива освобождавано. В това число са и Саръкая. Част от тях са квалифицирани просто като свидетели, други — като дребни нарушители, притежаващи наркотични вещества само за лична употреба.

Али Кая, сват на истанбулския кмет Екрем Имамоглу, е сред първите заподозрени и остава в ареста. Той е по-голям брат на Дилек Имамоглу — съпруга на кмета.