Асдис Ран избрана за „Евровизия“ ВИДЕО

Асдис Ран била избрана за исландската селекция на „Евровизия“, сподели Ледената кралица.

Тя изненада почитателите си с неочаквано разкритие, след като публикува снимка от звукозаписно студио в социалните си мрежи. Това моментално предизвика вълна от въпроси. Феновете са свикнали да я виждат в различни артистични роли, но не и в амплоато на певица.

Оказва се обаче, че слуховете са напълно верни - Асдис наистина е записала песен. Самата тя потвърди новината пред „Телеграф“, като уточни, че музиката за нея е по-скоро сериозно хоби, а не план за професионална кариера. „Бях избрана да участвам в исландската селекция за „Евровизия“, но за съжаление Исландия по-късно се оттегли от конкурса и целият процес беше прекратен.

След това приятел от музикалната индустрия ми предложи много красива песен и реших да я издам. Това е любовна песен в стил соул и наистина се наслаждавам на цялото преживяване", споделя Асдис.

В момента красавицата се фокусира върху вокални тренировки и активно изследва света на музиката. По думите й плановете включват още две или три песни до края на годината. „Основно го правя за удоволствие и артистично изразяване. Не знам дали бих се нарекла певица на този етап -по-скоро съм човек, който се наслаждава на създаването на музика“, разказа тя.

Асдис Ран привлече вниманието на българските медии още с пристигането си в страната като футболна съпруга, а впоследствие затвърди интереса към себе си със смели и секси фото-сесии. С времето обаче тя показа, че притежава много повече от впечатляваща визия - участията й в различни проекти, телевизионни формати и филм доказаха нейната артистичност и желание да се развива в различни посоки. Дори се кандидатира за президент.