Азис: Майка ми роди сестра ми, след като разбра, че съм гей. Срам я беше

Майка ми, след като разбра, че съм гей, роди сестра ми, защото осъзна, че на хомосексуалист не може да разчита. Тогава тя започна да се държи много зле с мен, но се надявам да се е примирила с това нещо. Всяко едно нейно действие показваше, че не ме иска в къщата". Това разказа Васил Боянов - Азис в интервю за "Часът на истината" на Мариян Станков - Мон Дьо.

По думите му по този начин първото осъждане за неговата сексуалност е дошло от собствените му родители.

"Когато бях на 11 години и ни идваха гости, тя искаше да ме скрие от тях. Имало е случаи, когато идват гости и тя ме праща някъде да спя или казва да се обера. Срам я беше от моите движения, от гласа ми", допълва Кралят на попфолка.

Tя обаче вътре в себе си се примири с тази истина", твърди Азис.

Според него обществото остава нетолерантно.

"Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук. Няма нищо по-страшно от това да живееш сред народ, който мисли, че гледайки гей парад, детето ти ще се събуди със същата сексуалност, на следващия ден синът ти ще се събуди като един от тях. Страшно е да си глупав, да не можеш да обясниш на детето ти какви са тези хора и какво правят. Ако му хареса и стане наистина такъв, какво ще направиш - ще го убиеш ли?", казва още той.

Певецът разказа, че в тийнейджърските си години в Костинброд също е ставал жертва на насилие заради нестандартната си ориентация.

"Общувах предимно с момичета и бащата на една от приятелките ми дойде и ми удари шамар, защото съм си играел с дъщеря му, тя нямала работа с такива като мен. Дойде и ме удари пред всички", обяснява Азис.

Той смята за несправедливо, че често е обвиняван за "упадъка на държавата".

"Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек", заяви Боянов.

Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи.

"Онова дете вече не съществува, Васко го няма, разми се. Родих Азис и той е порасналият Васко. Аз не смятам, че съм горд, защото си говоря с всички. Нямам страх от хората, имам самочувствие с дарбата, която имам. Имам уши на главата и чувам как пея", коментира още той.

Амбицията му е да изгради спектакъл в духа на Мадона и Принс. "Искам да има драма", смее се Кралят на попфолка.