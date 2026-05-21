Хитреци искат да откраднат "Бангаранга" на Дара и да печелят на неин гръб! (Всичко за схемата)

Хитреци искат да откраднат "Бангаранга" на Дара, която спечели "Евровизия" 2026, да я регистрират като собствена марка и да печелят на неин гръб.

Към момента петима мераклии, от които вече един се отказа доброволно, са подали заявки за регистриране на търговската марка "Бангаранга", без да имат това законово право.

За множеството опити за грозните кражби съобщава адвокатът по патентно право Диана Попова.

"Има еврорегламент, който е тъкмо за казуси като този с хита на Дара - ако заявителят е действал недобросъвестно, няма право да ползва марката. Заявка за марката "Бангаранга", подадена веднага след триумфа на "Евровизия" от лице без никаква връзка с Дара или с песента, ще има същата съдба. Това не е "предприемчивост". Това е недобросъвестно заявяване с конкретни правни последици", категорична е адвокат Попова.

Проверка на "България Днес" установи, че все още екипът на Дара не е направил официална заявка пред Европейската служба за интелектуална собственост. Очаква се това да се случи в близките дни, ако не и още днес.

След бума от заявки от трети лица екипът на певицата вероятно ще се възползва от "правото на приоритет", въпреки че преди тях има няколко мераклии. От Европейската служба за интелектуална собственост могат да блокират другите заявки, ако Дара и екипът й докажат, преди въобще да се стигне до съд, че името "Бангаранга" е станало световноизвестно благодарение на техния труд, който датира доста преди датите на чуждите заявления - още от 2023 г.

Един от козовете на Дара е фактът, че заявките са подадени веднага след нейния триумф на "Евровизия" 2026. Напълно е ясно, че хитреците не просто са харесали ямайския жаргон - бангаранг означава шум, пачанга.

В правото това се тълкува като "недобросъвестно намерение да се спечели от чужд успех" - случай, подобен на казуса с известния футболист Неймар, чието име осъмна на множество търговски стоки.

Друг коз, и то може би най-силният, който държи изпълнителката, е наличието на официален мърчандайз, който бе пуснат от Дара преди заявките на мераклиите за търговски права върху "Бангаранга".

Дара първоначално пусна три чифта чорапи "Бангаранга", а малко по-късно заяви, че се подготвят още нови продукти след голямата победа.

Това са допълнителни доказателства в полза на екипа на певицата и на самата нея при евентуален съдебен спор, ако казусът не е потушен в зародиш с нужните доказателства от страна на екипа на певицата.

Запознати със случая споделят, че има и вероятност да се стигне до съд, защото името "Бангаранга" вещае бъдещи добри печалби, и то не само на родна територия. Бизнесмени ще се борят със зъби и нокти за търговските права. Според източниците ни Дара ще "изпепели" хората, които се изправя срещу нея в съда, и ще спечели делото, ако до такова се стигне, разбира се.

На страната на Дара е и авторското право. Песента "Бангаранга" е защитена с авторски права още от 2023 г., което включва заглавието и текста. Изпълнението има доказана популярност. Огромният медиен отзвук и милионите гледания са доказателство, че името вече е част от изпълнителката и е добило известност заради нея и екипа й. Да не говорим, че има множество видеа, в които чужденци пеят и танцуват на "Бангаранга".

Дара има три месеца да възрази върху претенциите на четиримата мераклии, поне толкова са засега. Когато го направи, а то ще е съвсем скоро, страните ще разполагат с 2 месеца, в които могат да се разберат извън съда, или делото започва. Целият процес обикновено отнема около година, но при по-сложни казуси се проточва до над 2 години. Ако има дело, то това няма да е случаят с Дара и може да има и рекордно бързо решение от страна на евромагистратите.

Има и друга песен с подобно име. Тя е на американския диджей Скрилекс и се казва "Бангаранг". Парчето обаче не е особено известно и най-вероятно Скрилекс няма да тръгне да се бори за правата върху търговската марка. А и на Дара песента се казва "Бангаранга", а тази на Скрилекс се казва "Бангаранг".

Предстои в рамките на идните дни да стане ясно дали мераклиите ще се откажат, или Темида ще решава.

Казусът Неймар

През 2019 г. футболистът Неймар открива, че португалецът Карлос Морейра е регистрирал европейска марка с неговото име. Тя е за облекло, обувки, шапки. Неймар подава искане за заличаване на регистрацията на марката, защото името му е използвано недобросъвестно. Тогава Европейската служба по интелектуални права уважава искането.

Морейра оспорва в съда дерегистрацията. Твърди, че не е знаел кой е Неймар, когато е заявявал марката. Съдът обаче оборва тезата му, като посочва, че към момента на подаване на заявката бразилският футболист вече е световноизвестна звезда.

Талантливата ни изпълнителка: Няма да стане!

"Няма да стане! Марката ще бъде моя!" Певицата е готова да брани правата си и по съдебен път, ако се наложи. Първият ход обаче е да оспори чуждите заявки и тя да внесе документи за регистрация, посочват юристи.

Хазартна фирма точи лиги

Първият желаещ да печели от световната слава на песента се оказва хазартна фирма, която в деня след победата на Дара е поискала да регистрира бранда в Европейската служба за интелектуална собственост, за да постави "Бангаранга" върху свои продукти и услуги - игрални автомати и чипове в казина.

"Вирджиния Рекърдс": Крадат чужда репутация

"Във връзка с установени опити от трети лица за подаване на заявки за регистрация на национални и европейски търговски марки, възпроизвеждащи заглавието, текста и/или други отличителни елементи, свързани с песента "Бангарнга", която донесе на България историческо международно признание и се превърна в символ на национална гордост, заявяваме следното: Песента "Бангаранга", изпълнена от Дара, вече се ползва с изключителна обществена разпознаваемост, широка европейска и световна популярност. Върху текста, заглавието и всички защитими елементи на произведението още през 2023 са възникнали надлежни авторски права съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

"В този смисъл всякакви действия по заявяване и регистрация на търговски марки от лица, които не са носители на съответните права или не са надлежно оправомощени, ще бъдат разглеждани като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени в резултат на огромния творческия труд и обществен отзвук около песента и нейното представяне в рамките на конкурса "Евровизия" 2026.

"Уведомяваме всички заинтересовани лица, че ще бъдат предприети необходимите правни действия за защита на правата и законните интереси на правоносителите.

Призоваваме всички лица, подали или възнамеряващи да подадат подобни заявки, доброволно и незабавно да оттеглят действията си с оглед избягване на последващи административни и съдебни производства." Това пише в официалното съобщение на музикалната компания, която представлява Дара. От "Вирджиния Рекърдс" са категорични, че ще прибегнат до съд, ако всичките мераклии не си оттеглят заявленията за покровителстване на марката "Бангаранга".