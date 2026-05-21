Елвиса подарява бал на абитуриент, паднал от балкон

Мартин Николов ще облече Петър Спасов за бала му и лично ще го закара с колата си на 25 май

"На 17 август 2023 година преди рождения ми ден се случи нещо необратимо за мен - паднах от 7-ия етаж на жилищен блок в Дупница. От този ден се боря всеки ден да се изправя на крака отново."

Това пише абитуриентът Петър Спасов от кюстендилското село Крумово в лично съобщение до Мартин Николов-Елвиса. Историята на момчето трогва риалити звездата, която решава именно Петър да бъде момчето, на което ще подари абитуриентски бал.

Днес Петър е ученик в 12-и клас и въпреки тежкия инцидент продължава да се бори да проходи отново. В момента е в инвалидна количка, но не губи надежда, че един ден ще се изправи на крака.

"Разбира се, че искам да ме изберете. Това е един много красив миг в живота ми", пише още момчето до Мартин.

Инициативата започва след публикация на Елвиса в социалните мрежи. Той обявява, че иска да помогне на абитуриент в нужда, като му осигури костюм, обувки и всичко необходимо за бала, а самият той да бъде негов шофьор за специалната вечер.

Реакцията в интернет се оказва огромна. Десетки хора започват да тагват момчета и да изпращат различни истории, но именно тази на Петър успява да разтърси бившия ерген най-силно.

"Реших да направя една такава инициатива - да избера едно момче, което да облека за бала и аз да съм му шофьор. Балът му е на 25 май и ще го карам с моята кола", разказа пред "България Днес" Мартин.

Той споделя, че първоначално получил съобщение от жена, която му разказала за тежката съдба на момчето и за борбата, която семейството води след инцидента.

"Писа ми, че е претърпял тежка злополука, че е в инвалидна количка и не се знае дали ще проходи. Семейството е дало всичките си пари за лечението му. Свързах се с тях, чухме се и така го избрах", разказва още Елвиса.

За инициативата Мартин получава подкрепа и от бутик за дрехи, които осигуряват официалния костюм, обувките и всичко необходимо за абитуриентската вечер на Петър.

Историята предизвика вълна от положителни реакции в социалните мрежи. В последните месеци името на Мартин Николов често попада в публичното пространство заради личния му живот и връзките му с популярни жени, но този път вниманието е насочено към нещо далеч по-смислено - жест към момче, което преминава през една от най-тежките битки в живота си.

Елвиса доби популярност с участието си в "Игри на волята", където стигна почти до финала и се превърна в един от най-запомнящите се участници. По-късно той влезе и в четвъртия сезон на "Ергенът", където впечатли зрителите с харизма, чувство за хумор и самоирония. В момента Елвиса е и водещ на коментарното студио на "Ергенът" в предаването на БТВ "Преди обед".