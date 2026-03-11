БОМБА! Джуджи изпусна тайната – какъв ще е полът на второто внуче на Гала?

Тв водещата Деляна Маринова-Джуджи се похвали първо пред „България Днес“, че през юни очаква появата на бял свят на второто си внуче. „И то ще бъде пак момиченце“, издаде една от най-артистичните дами на малкия екран у нас.

Колежката и сватя на Гала обожава и първата си внучка - родената през късната есен на 2024-а Лора. Момиченцето е плод на любовта между сина на Джуджи - бизнесмена Константин Маринов, и наследницата на водещата на „На кафе“ -инфлуенсърката Мари Константин Будева.

Телевизионерката разкри, че двамата били дълго време гаджета, преди да заживеят заедно под един покрив.

„Сгаджосаха се, макар че никак не обичам тази дума, по време на участието ми в „Като две капки вода“. Мои познати ми казаха, че са били в публиката и си личало, че между тях има нещо. „Ами добре“, казах аз, но нямах време да обърна повече внимание, защото бях погълната изцяло от участието си. Ако някой си мисли, че това риалити е много лесно, се заблуждава много. А на мен, да си призная, не ми беше никак лесно, тъй като не съм нито певица, нито актриса. И затова новината, че синът ми и Мари са гаджета, някак мина покрай ушите ми тогава. А и всеки има право да е с когото иска“, върна лентата назад най-близката приятелка на Гала.

Джуджи си спомни още, че в началото на връзката им „Мари идваше за по няколко дни вкъщи, после Тини отиваше у тях“. „После заживяха у нас. Но не съм им готвила. Не съм по битовизмите. В интерес на истината Мари готви превъзходно! Гала й е дала прекрасно възпитание. Мари умее да създаде невероятен уют около себе си, тя е момиче, което може по страхотен начин да подреди масата. Със свещите, със салфетките, с детайлите...“, гордее се с уменията на снаха си тв водещата.

„Аз много ценя това у Мари, защото аз съм джаста-праста и не си падам много по тези работи“, откровена е сватята на Гала.

Джуджи оценява високо кулинарните дарби на Мари Константин и по простата причина, че обича да си похапва. „Основно сухо месо, пържоли и луканки, не обичам готвеното“, уточнява тя.

Любовта й към вкусното и обилно похапване един път дори я вкарва в болница, довери блондинката с неповторимия смях.

„Това се случи, когато бях тийнейджърка. На един Великден изядох 7 или 8 пържоли. вратни, свински, смятайте за какво става въпрос. Козунак ядох, накрая и семки, въпреки че не ги обичам. И на финала ми стана много лошо. Повърнах няколко пъти. Майка ми се притесни и извика лекар. И като чуха, че съм яла и яйца, нали на Великден се ядат яйца, решиха, че имам салмонела и ме прибраха в Инфекциозна болница“, припомня си през смях Джуджи.