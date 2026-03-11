Невиждана торта ЧУДОВИЩЕ от над метър за рождения ден на Баян – Камелия надмина себе си (ВИДЕО) https://hotarena.net/laifstail/nevizhdana-torta-chudovishte-ot-nad-metar-za-rozhdeniya-den-na-bayan-kameliya-nadmina-sebe-si-video HotArena.net

Огненото момиче на попфолка – Камелия – и партньорът ѝ Цветин отпразнуваха с огромно вълнение третия рожден ден на своя син Баян. Щастливите родители организираха специално тематично парти, което превърна празника в истинско приключение за малкия рожденик, писа "Галерия".

Партито беше изцяло на тема строителство – любима на много момчета. Най-голямата атракция беше гигантската торта, дълга цели 120 сантиметра. Сладкишът впечатли всички с украса от багери, кранове, строителни конуси и предупредителни табели, които напълно се вписваха в атмосферата на празника.

Балони в жълто, оранжево, черно и сиво допълваха декора, а надписът „Честит рожден ден“ се извисяваше над малкия рожденик. В центъра на вниманието, разбира се, беше самият Баян, който духна свещичките на впечатляващата торта, заобиколен от гордите си родители.

55-годишната Камелия не скри емоциите си и сподели кадри от празника в социалните мрежи. „Благодаря за невероятно иновативната, вкусна и дълга 120 см торта“, написа певицата към снимките.

За изпълнителката тези мигове са сбъдната мечта. Години наред тя се бореше да стане майка. След 12 неуспешни инвитро опита, Камелия и Цветин взели трудното решение да се доверят на сурогатна майка. Така през пролетта на 2023 г., навръх Великден, певицата изненада феновете си, като разкри, че е станала майка на Баян.

Щастието в семейството им не спира дотук. През септември 2025 г. звездата обяви още една радостна новина – че вече имат и дъщеричка на име Касия.

Днес Камелия признава, че майчинството е голямо предизвикателство. В интервю за Преди обед тя споделя, че първото дете е било толкова чакано и изстрадано, че в началото дори се страхувала да го докосне. За да успява да съчетава грижите за двете деца с професионалните си ангажименти, певицата разчита и на помощта на детегледачки. Така тя успява едновременно да пътува за участия и да бъде до малчуганите си.