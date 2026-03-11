Диана Габровска отново подпали мрежата: нов филм, масаж и сцена, за която всички говорят!

Порноактрисата Диана Габровска сподели, че снима нов филм, който трябва да излезе скоро.

Макар и да не взе награда на порно Оскарите, Габровска изобщо не се отчая, а напротив -вече е подготвила нова сцена за всички фенове.

Сцена

„Диана Габровска е готова за масаж“, написа официалният профил на порнокомпанията SUGARBABES в Инстаграм, с която нашенката вече работи от доста време. Габровска продължава да работи усилено и да ни представя на световната порносцена, като не изглежда да възнамерява да спира скоро. Коментарите под публикацията на скандалната звезда буквално преливаха, като, както може да се очаква, ловенето бяха представители на мъжкия пол. „Топ както винаги“, „Винаги си на ниво“ и „Абсолютен брутализъм“, бяха само част от тях, като по всичко личи, че Диана продължава да предизвиква мъжките погледи върху себе си.

Снимка

За момента не се знае много за филма, освен че е сниман в Гърция и че има нещо общо с масажиране. В последната си сцена Габровска се развихри с не един или двама, а с цели трима партньори. Припомняме, че миналата година тя беше задържана в Гърция заедно със свои колеги и след справка и бърза фенска снимка с полицаите те бяха освободени. Освен това тя бе номинирана на изминалите порно Оскари в категорията за най-добра международна групова секссцена, макар и да не успя да прибере наградата на родна земя. Все пак тя продължава да пробива скоростно в индустрията и феновете вече нямат търпение за новата й поява на екрана.