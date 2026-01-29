Български звезди попиляха "Евровизия 2026" : Самочувствие без покритие - позьори... Журито ужасно

Вълна от критики заля българската селекция за „Евровизия 2026“ още след първия й етап, когато бяха излъчени финалистите - Керана и „Космонавтите“, Михаела Маринова, „Молец“, Роксана, Дара, Innerglow, Мона и Прея. Дара събра най-много точки - сбор от оценките на журито и зрителите, и това й отреди първото място във временното класиране. Победителят обаче все още не е ясен, а песента, с която България ще се яви на конкурса във Виена, дори не е представена публично.

„По принцип не коментирам колеги, не ми е в стила, но беше очевидно, че всички бяха изключително притеснени и малко от тях пяха стабилно. За „Евровизия“ не е достатъчен само глас. Трябва хит, песен, която да те грабне, да искаш да я слушаш пак и пак. Трябва емоция и шоу. Вчера имаше лош избор на песни - скучни, монотонни, с малки изключения“, коментира певицата. Тя посочи, че Innerglow са й направили най-силно впечатление, и заяви, че България трябва да залага на „различни, иновативни изпълнители, които стоят стабилно на голяма сцена“. Според нея Мона също има потенциал, но не се е представила в най-добрата си форма заради напрежението.

Много по-категорична беше Мариана Попова, която представи България на „Евровизия“ през 2006 г.

“Евровизия“ през 2006 г. Тогава състезанието в България беше между песни! 20 години не можах да чуя хубав звук БНТ. 20 години не се научихме на „Евровизия“ и не проумяхме, че на този конкурс му трябва категоричност и силно изявено гласище“, написа Попова.

„Продължавам и настоявам за това гласуването да е само за песен!“, категорична е тя. Марияна Попова открои и конкретно име: „Казах преди дни, че имаме уникален и неповторим глас в лицето на Петя Панева, която щеше да им отвее перчемите във Виена!“ В същото време тя не скри критиките си към случилото се в събота по БНТ. „Тази вечер имаше пиар кампания на „Вирджиния Рекърдс“ и нейните артисти плюс едни други там от интернет“, написа певицата, но направи и уточнение: „Радвам се за Михаела Маринова, защото е прекрасна!“. В края на позицията си Попова отправи директно послание към обществената телевизия: „България може да впечатлява, а не само да участва! БНТ, бъдете креативни и логични и не позволявайте да ви употребяват“. „Успех на всички! Музиката не е състезание!“, завършва коментарът й.

Певецът Деян Неделчев също се изказа: „БГ „Евровизия“ фарс. Слаба селекция, самочувствие без покритие - позьори... Журито ужасно. Почти всички пеят еднакво, нямат свой облик“, смята той.

Най-острият и дълъг коментар дойде от Венци Мицов, който директно постави под съмнение смисъла от българското участие в конкурса в сегашния му вид. Според него проблемът не е в изпълнителите, а в цялостната среда, която произвежда „добре изпълнена, но напълно безсмислена музика“.

„Гледахме млади изпълнители, но в момента, в който всеки свършеше песента си, не можехме да кажем кой какво е изпял. Почти всички песни звучаха еднакво. Няма послание, няма риск, няма смисъл“, пише Мицов.

Форматът на тазгодишната селекция допълнително засилва напрежението. Във втория етап от БГ конкурса, който ще се състои на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ, Керана и „Космонавтите“, Михаела Маринова, „Молец“, Роксана, Дара, Innreglow, Мона и Прея също ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар.

В третата, финална фаза -през февруари 2026 г. - победителят ще изпълни на живо по БНТ три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, също ще бъде определена чрез комбиниран вот - на журито и на зрителите.