СКАНДАЛ! Хан Аспарух изхвърлен от хотел – театрална трупа скита нощем заради неплатена сметка

Хотел е отказал да подслони след представление големия ни актьор Стойко Пеев, изиграл създателя на българската държава хан Аспарух в култовия филм на Людмил Стайков.

Причината е повече от абсурдна – театърът не е платил за предишните нощувки на трупата, заради което се наложило посред нощ да търсят друг хотел в провинцията.

53 театъра може да спрат работа заради липса на пари за декори.

При сегашната политическа ситуация има възможности поне за няколко месеца, докато се гласува нов бюджет, да се отпуснат някакви средства, които да подпомогнат сценичните изкуства у нас. „В противен случай ще спрем, защото няма как да работим“, каза пред NOVA Мирослав Пашов, директор на театър "Българска армия".

Сърменов пред "Телеграф": Ще пестим от тоалетната хартия!

Той даде пример със скорошна ситуация, при която хотел в голям град в България е отказал да приеме театралната трупа, тръгнала на турне, тъй като вече имала неплатена сметка. Турнетата също са застрашени, тъй като театрите имат нужда от пари за бензин за пътуванията, за наем за салоните. Сред най-пътуващите спектакли на военния театър са „Хамлет“, в който играе и Стойко Пеев, „Солунските атентатори“, „Железният светилник“, „Пет жени с еднакви рокли“.

На този етап няма проблеми с плащането на заплати. „Нямаме пари за материали като желязо, дърво, имаме нужда от външни фирми, които да изработят декора, нямаме пари за платове за костюми“, обясни Делян Тодоров, зам.-директор на Младежкия театър "Николай Бинев".

„Салоните са пълни, има представления, за които няма билети до май, а ние нямаме право да ползваме тези пари. Това е трудно да разберат хората, че хем салоните са пълни, хем няма пари за дребни неща. Освен за декори и костюми, няма пари и за гримове. Нашите гримьори са страхотни, но е имало случаи да купуват неща с фактура и един ден, като дойдат парите, ще им ги покрият“, коментира пред „Телеграф“ и актрисата Лазара Златарева, позната като Кака Лара.

Заради методиката, създадена с цел театрите да имат активна дейност, те на практика не могат да харчат парите, които влизат в касите им, тъй като те влизат във фонд към Министерството на културата и то разпорежда към кого трябва да отидат плащанията.